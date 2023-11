13 medaglie per il Friuli Venezia Giulia agli Europei Master di nuoto

Sono 13 le medaglie conquistate dai nuotatori del Friuli Venezia Giulia agli Europei Master di Madeira: nove medaglie d’oro, due d’argento, due di bronzo. A fare la parte della protagonista tra le società del nostro territorio la Life Academy – Hadria Nuoto, che con 10 podii si è classificata al quindicesimo posto nel medagliere composto da 274 club europei presenti. È il terzo club italiano in assoluto alle spalle di Roma Nuoto Master SSD ARL (22 medaglie) e Acqua1Village di Milano (16 medaglie). Le ulteriori tre medaglie sono state conquistate dai master triestini tesserati con i romani del Circolo Canottieri Aniene.

I protagonisti

Nelle gare individuali Dino Schorn ha messo assieme tre primi posti – categoria M55, nei 100, 200 e 400 stile libero –. Di particolare importanza la prestazione sui 200 stile libero, chiusa con il tempo di 2:01:77, nuovo record italiano di categoria master sulla distanza. “Iron” Marzia Di Giovanni ha vinto l’oro nella categoria M35 negli 800 stile libero e il bronzo nei 100 misti. Gilda Marussich, M35, ha vinto l’oro nei 200 dorso, l’argento nei 400 stile libero ed il bronzo nei 200 stile libero. L'altro grande exploit è stato ottenuto nella staffetta 4x50 stile mista, dove la squadra della Life Academy – Hadria Nuoto composta da Marzia Di Giovanni, Gilda Marussich, Andrea Gruarin e Loris Colussi ha conquistato l'oro nella categoria 120-159, col tempo di 1 minuto 54 secondi e 23 centesimi. Oro anche per gli atleti triestini Maurizio Tersar nei 200 e 100 dorso e Romina Degrassi nei 50 dorso, che gareggiavano per il Circolo Canottieri Aniene.

Nota stonata

Purtroppo, la gara in acque libere del 20 novembre è stata annullata per cattive condizioni meteo – marine e gli atleti specialisti della Hadria Nuoto (sei gli iscritti) non hanno potuto scendere in acqua. Nel recupero del 24 novembre Hadria ha potuto schierare un solo atleta, Vanessa Urbanz, che ha però confermato ampiamente le sue qualità, conquistando sulla distanza dei 1,5 chilometri l’argento con il tempo di 23 minuti e 6 secondi.

Ghersina

Il presidente dell’Hadria Nuoto Giovanni Ghersina è molto soddisfatto: “Il progetto Hadria è nato solo nel 2020, grazie ad un contributo pubblico concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del bando Ripartenza cultura e sport, che per prima ha creduto nell’idea di creare nel nostro territorio la prima Scuola nuoto e salvamento in acque libere, quale Centro sportivo e di formazione professionale focalizzato sul nuoto in mare e sulle relative esigenze di prevenzione e sicurezza. Il Comune di Muggia ci ha permesso di realizzare l’idea, ospitando la Scuola nuoto e salvamento nel proprio territorio. In poco più di tre anni abbiamo allestito la struttura e creato, tra le varie iniziative, la squadra master, oggi composta da quasi 30 atleti, in grado di vincere ben dieci medaglie in un campionato Europeo. I miei ringraziamenti vanno in primo luogo agli atleti, per l’impegno e i sacrifici, anche lavorativi, profusi quotidianamente negli allenamenti. È però doveroso ringraziare anche chi ci ha permesso di realizzare il nostro progetto, tra cui vorrei ricordare il sindaco Polidori e l’assessore allo sport Orlando del Comune di Muggia per l’appoggio che ci hanno sempre dimostrato”.