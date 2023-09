Aria di derby tra Zaule e San Luigi, la presentazione del tecnico viola Mario Campaner

Derby triestino domenica prossima tra lo Zaule Rabuiese e il San Luigi al Nazario Corrente di Aquilinia-Stramare: i viola arrivano dalla sconfitta per 1-0 con lunga coda polemica sul campo del Tricesimo, la squadra di mister Sandro Andreolla ha vince battuto 3-2 la Pro Gorizia dell'ex Luigino Sandrin.

Per presentare la partita abbiamo scambiato due battute con l'allenatore dello Zaule Mario Campaner.



Allora Mister chi vince il derby?

Io penso che se durante il calciomercato estivo hai la forza di prelevare da una diretta concorrente il capocannoniere e il terzino sinistro più forte della categoria, allora sei obbligato a vincere il derby. Noi dobbiamo avere tanta rabbia per esserci fatti trattare così: vincere questo derby sarebbe un sogno.



Come vedi la tua squadra dopo 5 partite ufficiali?

Molto, molto bene. Ci deridevano quest' estate per aver perso 6 titolari. È chiaro che dobbiamo fare un percorso lungo e che siamo solo agli inizi. Ma vedo un gruppo di ragazzi che non lo sa quanto è forte. Si sprecano gli esempi ma ne faccio uno su tutti: Loschiavo se si allena bene e arriva alla partita con la testa giusta, si mangia tutti a centrocampo in categoria. La società non ci sta facendo mancare nulla, ci tengo a ringraziare tutti.



Cosa invece manca?

Dobbiamo diventare squadra: soffrire tutti insieme quando c'è da soffrire ed esaltarsi in questo. La scorsa settimana è stata molto brutta, abbiamo avuto un lutto e domenica è successo un fattaccio. Il calcio è cattivo, dobbiamo diventare più cattivi noi.