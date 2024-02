Terremoto Unione, finisce l'avventura di Attilio Tesser

Non bastano il terzo posto, la corsa ai playoff e il primo campionato di vertice dopo anni di difficoltà per salvare la posizione di Attilio Tesser. La Triestina ha deciso di esonerare l'allenatore tornato quest'anno in città per tentare di riportare l'Unione nella serie cadetta. Vincere i campionati di Serie C è una vera e propria specialità di Tesser, che avrebbe voluto regalare questa soddisfazione a una società e a una tifoseria a cui è molto legato considerando la sua precedente esperienza alabardata. Invece i sogni resteranno nel cassetto.