Domani tutta l'Eccellenza in campo: derby Chiarbola Ponziana-San Luigi

Il campionato di Eccellenza friulana anticipa a domani pomeriggio l'intera ottava giornata, in previsione dell'infrasettimanale di mercoledì prossimo.

Fari puntati sul derby tra Chiarbola Ponziana e San Luigi, partita che nell'ultimo precedente giocato a Opicina ha visto vincitori i biancoverdi per 1-0 il 1° ottobre dell'anno scorso. Un successo ancor più netto per il Sanlu è arrivato l'11 febbraio di questo anno, 4-1 nell'ultimo confronto assoluto. Lo Zaule Rabuiese invece, dopo il pari con il Tamai, è atteso da un difficile contronto con il Brian Lignano secondo della classe. Infine importante sfida in ottica salvezza per il Sistiana, che dopo il bel successo sul Fiume Bannia, a Visogliano ospita il Codroipo.

Di seguito il programma completo:

Azzurra Premariacco-Tricesimo

Brian Lignano-Zaule Rabuiese

Chiarbola Ponziana-San Luigi

Juventina S. Andrea-Spal Cordovado

Rive d'Arcano Flaibano-Maniago Vajont

Sanvitese-Pro Fagagna

Sistiana Sesljan-Codroipo

Tamai-Fiume Bannia

Tolmezzo Carnia-Pro Gorizia