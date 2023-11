Eccellenza, i risultati del turno infrasettimanale

L'Eccellenza è tornata ieri sera in campo per il 10 turno, giocato interamente in infrasettimanale eccetto per Azzurra Premariacco-Pro Fagagna, partita che verrà recuperata il 7 gennaio.

A Opicina grande vittoria del Chiarbola-Ponziana che ha battuto 3-1 la corazzata Pro Gorizia: per i biancoblu tripletta di uno scatenato Montestella. La squadra di mister Musolino fa così un bel passo in avanti in classifica, balzando al 7° posto.

E' andata invece male alle alte tre nostre squadre, tutte sconfitte: lo Zaule è caduto 1-0 sul campo della Sanvitese, medesimo risultato per il San Luigi sul campo del Rive d'Arcano Flaibano e anche per il Sistiana, caduto in casa con il Maniago Vajont. Tra le tre mastica senza dubbio più amaro il San Luigi, avendo preso gol da Tomadini all'89'. In classifica Sistiana e Zaule restano sempre in zona playout, Sanlu sopra di appena due lunghezze.