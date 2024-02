Eccellenza, lo Zaule Rabuiese perde a Gorizia

PRO GORIZIA - ZAULE RABUIESE 3-1

Marcatori: 4’ st Samotti, 19’ st Grion, 28’ st Podgornik, 41’ st Samotti.

Pro Gorizia: Zwolf, Loi, Ermacora (44’st Lavanga), Politti, Samotti, Duca, Pagliaro (27’pt Lombardo), Boschetti, Madiotto, Grion (42’st Catania), Contento (21’st Piscopo). Allenatore: Sandrin.

Zaule Rabuiese: Zitani, Meti, Miot, Benzan (23’st Villanovich), Loschiavo, Sergi, Pisani (10’st Podgornik), Spinelli (23’st Trebez), Menichini (35’st Tawgui), Tonini, Olio (38’st Presti). Allenatore: Campaner.

Si ferma al Bearzot la serie positiva dello Zaule Rabuiese che viene sconfitto 3-1 dalla corazzata Pro Gorizia. Una sconfitta arrivata dopo un buon primo tempo mentre nella ripresa l'attenzione è calata, permettendo ai padroni di casa di approfittarne.

Poche le emozioni nel primo tempo, con la Pro che in modo disordinato attacca, lo Zaule Rabuiese si difende bene e punge in ripartenza. Al 2’ ci prova Grion con una punizione dalla lunga distanza, ma Zitani è attento e si distende mandando in angolo. Bisogna aspettare il 35’ per la seconda emozione della prima frazione. Tiro di Lombardo, Zitani respinge con un bagher, ma sulla ribattuta Grion e Contento si ostacolano a vicenda e l’occasione sfuma. Al 43’ gran cross di Grion, Madiotto in tuffo non ci arriva per un soffio.

Inizia la ripresa e dopo un minuto la Pro si rende pericolosa, cross di Ermacora che pesca Contento sul secondo palo, che da ottima posizione manda fuori vanificando una buona occasione. Al 4’ la Pro Gorizia passa in vantaggio, Lombardo imbuca in profondità per Samotti che s’inserisce in modo perfetto e a tu per tu con Zitani lo fredda. Il vantaggio sblocca la Pro Gorizia che al 6’ va vicina al raddoppio con Grion, Zitani è attento e di piede si salva. Al 10’ grossa occasione per lo Zaule, Olio fa la sponda per Podgornik che in area riesce a girarsi e a concludere a botta sicura, sulla traiettoria però c’è Politti che con il corpo mura il tiro diretto in rete e salva i suoi. Passato il pericolo, la Pro Gorizia trova il raddoppio al 19’ , Grion prende palla e arriva al limite facendo partire un gran tiro che si spegne sotto all’incrocio. Lo Zaule però non molla e al 28’st riapre la partita, gran tiro di Meti che chiama Zwolf alla respinta, che però è corta e sbatte contro Podgornik che deposita in rete. Al 38’ i biancazzurri vanno vicini al tris, bella azione orchestrata da Lombardo e Madiotto con quest’ultimo che arriva al tiro dall’interno dell’area, ma manda alto. La Pro Gorizia trova poco più tardi il terzo gol, Lombardo serve Samotti al limite dell’area e il centrocampista fa partire un preciso rasoterra che lascia immobile Zitani e s’infila in rete.