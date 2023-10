Eccellenza, domani si gioca l'ottava giornata: il San Luigi ospita l'Azzurra Premariacco, Zaule con il Tolmezzo, Sistiana a Cordovado

L'Eccellenza friulana torna subito in campo domani pomeriggio la nona giornata di campionato, la quale verrà interamente disputata alle 14.30. Il San Luigi a Via Feluga ospita Azzurra Premariacco, squadra che nel match di coppa dello scorso 30 agosto si era imposta 1-0 a Trieste. Lo Zaule invece, è atteso da un match tostissimo con il Tolmezzo, neopromosso ma secondo in classifica. Infine il Sistiana sarà in campo a Cordovado in una partita di vitale importanza per la zona salvezza.

Di seguito il programma completo e le terne designate:

Brian Lignano - Tamai: Giammarco Raimondo (Taranto); Michele Gonella (Trieste), Luca Correra (Trieste).



Calcio Maniago Vajont - Juventina S. Andrea: Yasser Garraoui (Pordenone); Antonio Monfregola (Gradisca d'Isonzo), Thomas Cesarin (Gradisca d'Isonzo).



Polisportiva Codroipo - Comunale Fiume V. Bannia: Marco Anaclerio (Trieste); Jan Hussu (Trieste), Giuseppe Tana (Trieste).



Pro Fagagna - Chiarbola Ponziana: Francesco Caputo (Pordenone); Nicola Bitto (Pordenone), Adolfo Turnu (Pordenone).

Pro Gorizia - Sanvitese: Ciro Gaudino (Maniago); Leonello Biagi (Trieste), Alberto Ginanneschi (Trieste).



San Luigi - Azzurra Premariacco: Andrea Tagliaferri (Lovere); Giovanni Masini (Gradisca d'Isonzo), Beatrice Mazzotta (Gradisca d'Isonzo).



Spal Cordovado - Sistiana Sesljan: Yousri Garraoui (Pordenone); Alessandro Genova (Udine), Andrea Plozner (Tolmezzo).



Tricesimo - Rive d'Arcano Flaibano: Francesco Allotta (Gradisca d'Isonzo); Denis Roman Fulin (Maniago), Stefano Savorgnani (Maniago).



Zaule Rabuiese - Tolmezzo Carnia: Francesco Zannier (Udine); Daniele Salvi (Gradisca d'Isonzo), Simone Chesini (Gradisca d'Isonzo).