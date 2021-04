Curling Bisiac, la versione atomica di Ronchi diventa un libro

La divertente rivisitazione bisiaca del curling diventa un libro dal titolo "Ronchi, un paese con la tòmica" che verrà presentato ufficialmente nella sala municipale dell'omonimo comune il prossimo 3 maggio alle 18. I momenti, gli aneddoti e la condivisione di uno sport che ha mosso un paese intero sono stati raccolti da Elisabetta Spanghero, co-organizzatrice delle partite, speaker dell'evento e collaboratrice dell'Associazione Ronchi Live.

"Complice il momento storico in cui viviamo - così il sodalizio ronchese -, Elisabetta, con il suo immenso archivio documentale di foto, schemi partita e calendari, ha voluto ridare luce ad una manifestazione sportiva che per tanti anni ha accompagnato tutto il periodo natalizio, accogliendo una moltitudine di squadre che si sono guadagnate così tanto la simpatia di tutta la cittadina di Ronchi del Legionari e della regione da sdoganare questo momento conviviale a livello nazionale con articoli di giornale e riprese televisive".

Nata per documentare questo sport divenuto simbolo del comune bisiaco e per dare un aiuto economico alla prossima edizione, l'idea di un libro si è poi concretizzata in un racconto di 180 pagine arricchito dalla storia delle squadre e da numerose ed indelebili immagini del suo passato. "Ciascuno potrà ritrovare i sorrisi e le emozioni - conclude la nota - perché il successo e la grande visibilità che ha avuto questo gioco è anche e soprattutto merito di tutti quelli che hanno partecipato attivamente, con passione e grande allegria". Il libro, la cui presentazione verrà trasmessa anche sulla pagina Facebook del Curling Bisiac, si potrà acquistare da maggio ed il suo ricavato servirà proprio all'autofinanziamento dell'edizione 2021.