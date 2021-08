Il 28 agosto e il 4 settembre open day del Domio per i giovanissimi

L'Asd Domio si prepara ad arruolare baby giocatori e lo fa annunciando un open day in programma il prossimo 28 agosto. Un'occasione per presentare ai più piccoli (nati dal 2013 al 2016, purché abbiano compiuto i 5 anni) l'offerta sportiva della società. Al Campo “Barut”, infatti, ci sarà una mattinata, dalle 10 alle 11.30, - replicata il 4 settembre - per consentire ai bambini e alle loro famiglie di conoscere il nuovo progetto “Green Domio”. Inclusione, divertimento, gioco, multiattività, rispetto, lealtà, passione per lo sport, nutrizione saranno alcune delle parole d'ordine che "il Domio intende mettere al centro del proprio lavoro - spiega il responsabile del settore tecnico giovanile Mauro Marussi - da qui ai prossimi anni". La formazione dei giovani atleti verrà affidata a tecnici e educatori abilitati Uefa e sarà abbinata ad altre attività utili per la crescita dei ragazzi. Educazione al movimento in primis, ma anche motricità acquatica con il nuoto in collaborazione con la Tergeste Nuoto Altura e un po' di lingue straniere con terminologia in inglese e spagnolo legata al gioco e allo sport. L'open day è organizzato in collaborazione con Crese Cup, la società offrirà anche un kit omaggio, un servizio fotografico e video della giornata e un aperitivo per le famiglie al termine dell'evento. Per informazioni si può telefonare al 3386032788 o scrivere una mail a segreteria@domiocalcio.com