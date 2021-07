Downhill: la triestina Giulia Sandrin raggiunge il podio alla Coppa d'Europa

Il più importante circuito dopo la Coppa del Mondo si è tenuto a Pila in provincia di Aosta. Buona performance per la giovane atleta del Trieste Gravity Team alla sua prima apparizione nel panorama europeo

Questo weekend a Pila (AO) i migliori downhiller europei hanno partecipato alla seconda tappa della Ixs Downhill Cup il più importante circuito dopo la Coppa del Mondo. Questa gara di Coppa Europa è già stata ospitata dalla località valdostana in passato ed il tracciato di 2700 mt e 460 di dislivello negativo è considerato da tutti gli addetti come uno dei migliori e più tecnici dell'intero circuito. Passaggi veloci, sezioni ripide con radici e rocce e grandi drop creano il giusto mix per garantire uno spettacolo assoluto.

Tra le partenti nella categoria Juniores femminile anche la triestina Giulia Sandrin. La giovane atleta del Trieste Gravity Team alla sua prima apparizione nel panorama europeo si è messa subito in luce affrontando molto bene il difficile tracciato ma purtroppo una scivolata durante la run finale non le ha permesso di migliorare la posizione in classifica conquistando comunque la terza posizione del podio.