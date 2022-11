Un sito di escort sposorizza il Team Boxe francese Trieste

Singolare sponsorizzazione per il Team Boxe francese Trieste, che conta una nutrita partecipazione femminle. A coronare il sogno della squadra, in seno alla società Asd Progetto Autodifesa, il supporto di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che sostiene lo sport dilettantistico.

Anche nel campionato 2022-2023 Escort Advisor scenderà in campo con i fighters che ha scelto di sostenere e sponsorizzare in una disciplina derivante dalla boxe francese, il Savate, che ha conquistato anche il pubblico femminile, tanto da raggruppare in un unico Team le triestine Virginia Crisma, Giulia Negrisin e Anna Tortora. Le stesse parteciperanno a varie competizioni insieme al paladino degli under 21 Alex Scialino, anche lui triestino. "Questa collaborazione segna un cambiamento molto significativo nella mia carriera – racconta Alex Scialino, il campione Under 21- il livello delle mie competizioni si è alzato e posso così contare su un supporto non solo in visibilità ma anche di investimento nella mia formazione sportiva avvalendomi della consulenza di personal trainer, nutrizionisti e fisioterapisti per eventuali recuperi, oltre che acquistare attrezzature per l’allenamento".

"A mio avviso è importante per noi avere uno sponsor – aggiunge Virginia Crisma la Tiratrice triestina - perché ci dà l'opportunità di partecipare a diversi eventi potendo affrontare più trasferte, che hanno costi sempre più elevati, permettendoci così il confronto in differenti contesti e portare a casa più risultati. Inoltre, trovare qualcuno che crede nelle tue qualità sportive, è molto gratificante anche a livello personale. Una squadra affiatata che, senza remore e con tanta ironia, porta sul petto lo sponsor che più sostiene lo sport dilettantistico italiano, capace anche quest’anno di dare un contributo per realizzare i sogni di molti atleti del settore".

"Con questa iniziativa - spiega Mike Morra, fondatore di Escort Advisor – la nostra vicinanza alle passioni degli italiani è ancora più tangibile, il sostegno concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti in difficoltà per la grave crisi che continua a colpire il paese, è determinante soprattutto nello sport a livelli non professionistici. Quindi continuiamo a credere nel sostegno delle passioni, perché proprio la passione è capace ad alimentare un pensiero sempre positivo, utile per superare questo momento difficile.

L’iniziativa si svilupperà a partire dal mese di novembre in corso e per tutto il 2023. Ad oggi si contano già una decina di team per un totale di più di 50 sportivi sponsorizzati nel motociclismo, padel, basket, parapendio, calcio, boxe francese e altri ancora in via di definizione, che vestiranno i colori di Escort Advisor. Il progetto è aperto a sportivi maggiorenni, non professionisti, che militano nelle società e nelle associazioni sportive dilettantistiche italiane: un panorama fatto di passioni, emozioni e sogni che non sempre trovano il supporto e la visibilità necessari per la loro realizzazione. La passione quindi al primo posto per questo progetto che abbraccia molte discipline e supporta tutti gli sportivi che sono capaci di sognare e trovano in Sponsorizza Passioni un sostegno per realizzarli. Sul sito sponsorizza-passioni.com tutte le novità della prossima stagione con i Team che hanno trovato il partner ideale per continuare a sognare e vincere.