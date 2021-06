Paolo Rossi Academy a Trieste: la star della premiazione sarà il "Barone" Franco Causio

Sarà l'indimenticato Franco Causio l'ospite d'eccezione della premiazione della Paolo Rossi Academy, camp organizzato dal Fani Olimpia sul rettangolo di via Pascoli e che vedrà la giornata conclusiva il prosismo 19 giugno. Amico e campione del mondo nell'estate mundial del 1982 assieme a Pablito, Causio da sempre è legato al Friuli Venezia Giulia e a Trieste, avendo vestito la maglia dell'Udinese e quella rossoalabardata. Nel frattempo le iscrizioni al camp vanno avanti e, fa sapere la società, continueranno fino a mercoledì 9 giugno. "Ringraziamo Marco Motresor per averci dato l'opportunità di conoscere questa realtà - scrive il direttore sportivo del Fani Olimpia Flavio Era - e Andrea Cappelletti, cognato e amico di Paolo Rossi, per averci supportato e sopportato durante l'organizzazione".