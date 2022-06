Torna il Giro di San Giacomo, tutto pronto per la 77esima edizione

Organizzato dalla Asd San Giacomo Trieste, sabato 11 giugno dalle ore 17 in Viale Campi Elisi a Trieste si terrà il 77° Giro di San Giacomo, gara podistica valida come quinta prova del Trofeo Trieste. Unico percorso ad anello con partenza femminile alle ore 17 (tre giri km 4,5) e quella maschile ore 18 (cinque giri km 7,5). All’arrivo di tutti i partecipanti, ci sarà la premiazione dei vincitori e il grande sorteggio finale a premi per tutti gli atleti. (Si possono iscrivere tutti gli atleti anche non iscritti al Trofeo Trieste, ma con certificato medico valido per il 2022). Nella categoria dei cosiddetti “top runners” non c’è nessun nome quasi impossibile da pronunciare, bensì atleti nostrani che, come si legge nel comunicato, “hanno nel sangue la voglia di vincere e che da tanti anni lottano per il podio. Come gli addetti ai lavori sanno, le vittorie degli atleti master sono di categoria, che vanno dalle SF/SM fino alle SF/SM 80”.

Gli atleti del Gs San Giacomo

Le atlete di punta che saranno presenti sono la giovanissima Antonazzo Giada Antonia, poi nelle categorie master SF 35/ SF 45 Pianeta Chiara, Elisa Turolo, Annalisa Viviana, Federica Babich, Sara Lombardi, Erica Centomo, Federica Pinzelli, Dorotea Lo Cascio, Antonella Amenta, Deborah PEnco, Francesca Lettig e Chiara Sepin. Nelle categoria SF50/SF 70, invece, le fortissime Eugenia Mattiello, Antonella Borghes, Marina Novel, Maria Emerita Rivar Mosquera, Sara Sanson, Manuela Riccardi, Nelly Calzi, Tiziana Sain, Rosalba Madotto, Norma Taschieri Labate e Nadia De Biagi. Tra le categorie maschili spiccano i “soliti noti”, vale a dire Daniele Torrico, Giuseppe Puntel, Riccardo Remauldo, Gianfranco Pitteri, Marco Pressel, Paolo Ursic, Roberto Cocetti, Walter Gulli, Fulvio Giurco, Antonio Bevilacqua, Fabrizio Virgolini, Franco Ferrari, Roberto Greco, Flavio Milani. Nella categoria SM80 la lotta serrata sarà tra Roberto Masetti e Ruggero Poli.

La classifica di società

Ultima ma non ultima per importanza la classifica di società, che dal 2001 (da quando è partito il Trofeo Trieste) le varie società organizzatrici si sono date il cambio sul podio di fine anno. Dal Gruppo sportivo Val Rosandra al gruppo Generali, passando per il Cral Act Trieste Trasporti, ma anche Fincantieri, Wartsila, Gs San Giacomo, Trieste Atletica e Running World. Il Gruppo San Giacomo è detentore del titolo negli ultimi quattro anni.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero +39 3331901973