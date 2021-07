Colpo di mercato dell'Unione, la "zanzara" De Luca è rossoalabardato

La Triestina ha preso l'attaccante Giuseppe De Luca. Ventinovenne ed ex Entella (dove in serie B ha disputato oltre tre anni facendo molto bene) De Luca viene descritto come "un giocatore duttile che può giostrare in tutti i ruoli dell'attacco, da prima o seconda punta così come da esterno alto. Si è guadagnato negli anni il soprannome "la zanzara", sempre pronto a pungere e a dar fastidio alle retroguardie avversarie con generosità e pressing". Ha firmato un contratto biennale.

La biografia

Cresciuto nelle giovanili del Varese, con la compagine lombarda disputa un biennio da protagonista in Serie B (2010/2012), mettendo a segno 11 reti in 44 presenze e raggiungendo semifinale playoff (con gol al Padova) nel primo anno e finale playoff nella stagione successiva (gol nella gara di andata contro la Sampdoria). Acquistato dall'Atalanta al termine della stagione 2011/2012, con i nerazzurri disputa due campionati di Serie A mettendo a segno complessivamente 10 reti in 40 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nell'estate 2014 si trasferisce al Bari, totalizzando due stagioni e mezzo in B con la maglia dei galletti (90 presenze e 17 gol). La seconda metà della stagione 2016/2017 indossa la maglia del Vicenza (4 reti in 14 presenze), passando poi alla Virtus Entella, sempre in Serie B. 7 gol in 35 presenze con i biancazzurri nel campionato 2017/2018, a seguire una breve esperienza in Romania al Cluj e il successivo ritorno all'Entella nella seconda metà della stagione 2018/2019. In Liguria trascorre anche gli ultimi due anni, sempre in B, da protagonista (64 presenze e 13 gol), venendo eletto giocatore dell'anno al termine dell'annata agonistica 2019/2020 (chiusa con 10 reti).