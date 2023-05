Arbitro triestino festeggia con la bandiera della squadra che ha appena diretto

REMANZACCO - Matteo Cerqua, arbitro della sezione di Trieste, è al centro di una controversia per aver deciso di celebrare la sua ultima partita stagionale in regione brandendo la bandiera di una delle due squadre che, qualche ora prima, aveva arbitrato. Lo ha riportato il Messaggero Veneto.

Cerqua domenica ha diretto la finale play-off del girone B di Prima Categoria tra l'Aurora Remanzacco e il Trivignano, che ha visto i padroni di casa trionfare. Un video, ripreso da alcuni dirigenti della squadra in trasferta, mostra l'arbitro fare un giro del campo sportivo di Remanzacco, qualche ora dopo il termine della gara essendo ormai buio, mentre sventola una bandiera rosso-blu, i colori della squadra di casa. Questa mossa potrebbe avere conseguenze gravi per Cerqua, dato che il comitato regionale degli arbitri non potrà fare altro se non inviare i documenti alla Procura federale.