Weekend con 155 giovani atleti, nelle acque del golfo sfida tra promesse della vela

Il Circolo della Vela Muggia organizza la IX edizione dell'Olimpic Sails Optimist Regatta. In scena anche la Seconda Selezione Optimist Juniores e Cadetti valida per la partecipazione ai Campionati Nazionali e alla Coppa Primavela 2021. Vasco Vascotto mette in palio una vela

Sabato 26 e domenica 27 giugno il Circolo della Vela Muggia organizza la nona edizione dell'Olimpic Sails Optimist Regatta che quest'anno mette in scena anche la Seconda Selezione Optimist Juniores e Cadetti valida per la partecipazione ai Campionati Nazionali e alla Coppa Primavela 2021. In totale saranno 155 gli atleti iscritti e 14 i circoli velici partecipanti alla regata organizzata dal sodalizio rivierasco: Yacht Club Adriaco, Società Triestina della Vela, Società Velica Barcola Grignano, Società Velica Oscar Cosulich, Società Triestina Sport del Mare, Circolo Sirena, il Circolo della Vela di Muggia, lo Yacht Club Lignano, la Società Nautica Pietas Julia, la Società Nautica Laguna, la Lega Navale di Trieste, lo Yacht Club Cupa, e la Lega Navale di Grado e di Monfalcone.