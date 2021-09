Al via gli Open day della Trieste Atletica

Raggiunto il sold out di 450 presenze per le prime sei date. La società di via Pitacco rilancia con altre tre giornate

“Ai vostri posti, pronti, attenti, via”! Sono iniziati martedì 7 settembre gli Open Day (gratuiti su prenotazione) organizzati dalla Trieste Atletica, che, oltre ad oggi, si svolgeranno al Campo Draghicchio di Cologna anche nelle giornate di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10, lunedì 13 e martedì 14 settembre. Le iscrizioni a queste prime sei date, possibilIi compilando un modulo on-line sul sito www.triesteatletica.com, sono state polverizzate in pochi giorni, raggiungendo il sold out di 450 presenze, che si alterneranno nei sei giorni. La Trieste Atletica, di fronte a questa grande richiesta, ha allargato l’offerta proponendo ulteriori tre giornate: mercoledì 15, mercoledì 22 e mercoledì 29 settembre.

Un altro successo di numeri per la società di via Pitacco che anche in quest’occasione ha curato gli appuntamenti nei minimi dettagli, come sottolineato dalla responsabile del settore giovanile gialloblu Sara Casaro: “In queste sei giornate, dove i partecipanti andranno dai 5 ai 17 anni, proporremo gli allenamenti tipici che organizziamo durante l’anno: per i più piccoli attività propedeutiche allo sport e all’atletica, per i più grandi qualcosa di più specifico e dedicato sempre alle tre azioni dell’atletica: correre saltare e lanciare”. Per quanto riguarda altre informazioni logistiche Casaro ha rimarcato come:”In ogni giornata di open day le attività si svolgeranno in due sessioni, dalle 16.50 alle 17.50 e dalle 18 alle 19.00, e vedranno all’opera quindici istruttori. Sul tema sicurezza e prevenzione dal covid, gli iscritti effettueranno il triage (igienizzazione, misurazione della temperatura, consegna dell’autocertificazione) e poi verranno suddivisi in gruppi di massimo 10 partecipanti, identificati da un colore specifico e facenti riferimento ad un istruttore”.

“Gli Open Day sono forse l’esempio più tangibile di cosa intendiamo noi per attività sportiva giovanile: fare sport con gioia e voglia di creare grandi amicizie. Quest’anno ripartiamo con l’intenzione di potenziare ancor di più il nostro servizio sulla scia dell’entusiasmo generato da quest’estate tinta d’azzurro che partita con il successo agli Europei di calcio, è proseguita con le grandiose Olimpiadi, gli Europei di pallavolo e le recenti Paralimpiadi. Quest’ultime hanno dimostrato come lo sport non debba chiudere la porta a nessuno, stesso concetto espresso dalla nostra società “Qui da noi nessuno va in panchina”, le parole del presidente della Trieste Atletica Alessio Lilli.