Pallanuoto maschile, Trieste alla "Bianchi" cede di misura all'An Brescia

TRIESTE - La Pallanuoto Trieste nel quarto turno del round scudetto di serie A1 maschile, alla “Bruno Bianchi”, cede di misura all’An Brescia. Il risultato finale a referto, 10-12, conferma che si è trattato di una partita sempre in bilico. “Abbiamo fatto la nostra gara - ha spiegato l’allenatore Daniele Bettini - i ragazzi hanno lottato su ogni pallone, la sconfitta ovviamente brucia, ma mi ritengo soddisfatto della prestazione e del coraggio messo in acqua”. “Siamo rimasti attaccati a loro fino all’ultimo - afferma il d.g. Andrea Brazzatti - faccio i complimenti sia a Bettini che ai giocatori perché questo è l’atteggiamento con cui dobbiamo scendere in acqua. Non parlo dell’arbitraggio, c’era la diretta RaiSport e quindi l’hanno visto tutti”.

La cronaca

Bettini sostituisce lo squalificato Bini con il 2004 Treu. Avvio positivo degli alabardati che vanno sul 2-0 grazie a Mezzarobba e a un tocco ravvicinato di Buljubasic. Bovo è costretto a chiamare subito time-out e gli ospiti accorciano con Irving: 2-1 alla fine del primo periodo. In apertura di seconda frazione Irving mette dentro il pareggio (2-2) e Balzarini firma il primo vantaggio ospite (2-3). Trieste reagisce con Mezzarobba (3-3), Dolce riporta avanti i lombardi su rigore. Al cambio di campo punteggio fissato sul 3-4. Nel terzo periodo Tesanovic para un rigore a Petronio, Oliva salva per tre volte ma Balzarini porta comunque avanti i “leoni” (3-5). Mladossich infila il pallone sotto l’incrocio (4-5), risponde l’An Brescia con Irving (4-6), poi Dasic (5-6) e Mladossich rimettono le cose a posto sul 6-6. Alesiani sfrutta una doppia superiorità numerica per siglare il 6-7 a 8’ dalla fine. Nel quarto periodo si segna tantissimo. Trieste trova l’immediato 7-7 con Buljubasic da boa, Dolce replica firmando due gol a stretto giro per il +2 lombardo (7-9). I padroni di casa accorciano ancora con Mladossich (8-9), Balzarini allunga di nuovo sull’8-10. Dasic e il solito Irving in superiorità numerica scrivono 9-11. Il doppio svantaggio pesa sul morale degli alabardati, Renzuto Iodice chiude i conti (9-12 a 57’’dalla fine), prima del gol di Dasic su rigore per il definitivo 10-12. Il prossimo impegno è in programma sabato 30 aprile sempre alla “Bruno Bianchi” con la Rn Savona alle 16 .

Il tabellino

PALLANUOTO TRIESTE - AN BRESCIA 10-12 (2-1; 1-3; 3-3; 4-5)

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 2, Vrlic, Valentino, Dasic 3, Mezzarobba 2, Razzi, Marziali, Treu, Mladossich 3, Caruso, Liprandi. All. Bettini

AN BRESCIA: Tesanovic, Del Basso, Dolce 3, Balzarini 3, Lazic, Gianazza, Renzuto Iodice 1, Guerrato, Alesiani 1, Manzi, Irving 4, N. Gitto, Milani Massenza. All. Bovo Arbitri: Paoletti e Piano

NOTE: usciti per limiti di falli Manzi (B) e Marziali (T) nel terzo periodo, Del Basso (B), Valentino (T), Mladossich (T), Guerrato (B) e Gitto (B) nel quarto periodo; nel terzo periodo Tesanovic (B) ha parato un rigore a Petronio; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste 3/15+2 rigori, An Brescia 6/14+ 1 rigore