Pallanuoto maschile: Trieste regola alla "Bianchi" i felsinei della De Akker

TRIESTE - Nella vasca della "Bruno Bianchi" la Pallanuoto Trieste, nel terzo turno del round scudetto del campionato di serie A1 maschile, regola la De Akker Bologna: 12-9 il risultato al termine di una gara equilibrata e combattuta. “Match complicato - ha spiegato l’allenatore Daniele Bettini - potevamo forse controllare meglio il ritmo, alla fine però siamo venuti a capo di un avversario tosto”. “Salvo il risultato ma la prestazione non mi è piaciuta - commenta il direttore generale Andrea Brazzatti - non siamo scesi in acqua con l’atteggiamento giusto, dobbiamo cambiare registro”. Con questi 3 punti gli alabardati risalgono a -6 dal quarto posto, l’aggancio alla zona play-off resta comunque impresa assai ardua.

La cronaca

Avvio favorevole agli ospiti, con De Freitas e Luongo subito a segno in superiorità numerica (0-2). Marziali guadagna un rigore che Mladossich trasforma per l’1-2 di fine primo periodo. In apertura di secondo quarto la De Akker tocca il +2 (1-3) con Pozo Alfonso da boa. Trieste reagisce e piazza un parziale di 3-0 firmato Bini, Valentino in superiorità e Marziali: 4-3 a metà partita. Terzo periodo parecchio nervoso. Luongo in superiorità e Pozo Alfonso riportano avanti la De Akker (4- 5). Dasic impatta (5-5) e il solito Luongo fa 5-6 su rigore. Il finale di tempo è di marca alabardata grazie ai gol di Dasic, Buljubasic e Mladossich per il primo break (8-6). Nell’ultimo quarto Bologna accorcia con Freitas e poi impatta con Grossi in superiorità. (8-8). Trieste ritrova presto il +2 con Dasic e Mezzarobba (10-8). La De Akker ci crede ancora e Puccio rimette in scia i felsinei: 10-9 a 3’17’’ dalla sirena. Gli alabardati mantegono i nervi saldi. Oliva salva e dall’altra parte del campo ci pensa Razzi a chiudere i conti: 11-9 in controfuga e deliziosa colomba per il definitivo 12-9. Il prossimo venerdì 22 marzo, in casa, con l’An Brescia (ore 18.15).

Il tabellino

PALLANUOTO TRIESTE - DE AKKER BOLOGNA 12-9 (1-2; 3-1; 4-3; 4-3)

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Valentino 1, Dasic 3, Mezzarobba 1, Razzi 2, Marziali 1, Bini 1, Mladossich 2, Caruso, Liprandi. All. Bettini

DE AKKER BOLOGNA: Santini, Marchetti, Puccio 1, Bardulla, De Freitas 2, Grossi 1, Camilleri, Milakovic, Pozo Alfonso 2, S. Luongo 3, Cocchi, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo Arbitri: Brasiliano e L. Bianco

NOTE: usciti per limite di falli Valentino (T) nel terzo periodo, Buljubasic (T) e Milakovic (B) nel quarto periodo; nel terzo periodo espulsi Bini (T) e Pozo Alfonso (B) per gioco scorretto, nel quarto periodo espulso Luongo (B) nel proteste; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste 6/10+1 rigore, De Akker Bologna 5/10+1 rigore