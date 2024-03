Pallanuoto femminile: Trieste corsara con ampio margine a Cosenza

Dominio delle "orchette" a casa delle cosentine: la Pallanuoto Trieste vince e convince, con una larga vittoria nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile. La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha superato il Cosenza Pallanuoto per 3-18 al termine di una gara controllata piuttosto agevolmente. “Buona prestazione - spiega l’allenatore Paolo Zizza - le ragazze sono state brave a prendere subito un ampio vantaggio e non abbiamo mai corso rischi”.

La cronaca

Le orchette partono forte. Cergol scrive 0-1 in superiorità dopo appena 60’’, Cordovani in transizione firma lo 0-2, Riccioli devia appena il pallone per lo 0-3. Gragnolati si fa respingere un rigore da Brandimarte ma si riscatta con la pregevole colomba che vale lo 0-4 di fine primo periodo. Nella seconda frazione Trieste rompe gli argini. Vukovic colpisce dalla distanza (0-5) e Gragnolati buca il primo palo (0-6). L’ex di turno Citino si libera da boa per lo 0-7, Klatowski va segno due volte in superiorità e Guya Zizza scappa in controfuga (0-10). Cergol nuota tutta sola per lo 0-11 che indirizza il risultato con ampio anticipo. In apertura di terzo periodo le ospiti toccano il +12 con Citino, poi arriva la reazione del Cosenza grazie alle reti di Garcia Salcedo e Mandelli, inframezzate dal tap-in di Vukovic con l’uomo in più (2-13). Klatowski mette in porta il 2-14, Sparano para un rigore a Ciudad Herrera e Colletta concretizza il 2-15. Nel quarto periodo tra i pali va Ingannamorte, c’è il tempo per le reti di Gragnolati (rigore), De March, Mandelli e infine Klatowski che vale il 3-18 della sirena. Sabato 9 ottobre torna l’Euro Cup femminile, la Pallanuoto Trieste sarà impegnata sul campo delle francesi del Grand Nancy (ore 13.00).

Il tabellino

COSENZA PALLANUOTO - PALLANUOTO TRIESTE 3-18 (0-4; 0-7; 2-4; 1-3)

COSENZA PALLANUOTO: Brandimarte, Stavolo, Ciudad Herrera, Salcedo Garcia 1, Manna, Morrone, Ermakova, Sesti, Zaffina, Mandelli 2, Occhione, Reda. All. Fasanella

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Citino 2, De March 1, Cordovani 1, Marussi, Cergol 2, Klatowski 4, Colletta 1, Gragnolati 3, Vukovic 2, Riccioli 1, G. Zizza 1, Zoch. All. P. Zizza Arbitri: Calabrò e Guarracino

NOTE: uscite per limite di falli Ciudad Herrera (C) e Occhione (C) nel quarto periodo; nel primo periodo Brandimarte (C) para un rigore a Gragnolati, nel terzo periodo Sparano (T) para un rigore a Ciudad Herrera, nel quarto periodo Marussi (T) sbaglia un rigore (traversa); superiorità numeriche Cosenza Pallanuoto 2/7+1 rigore, Pallanuoto Trieste 5/10+3 rigori