Pallanuoto femminile: Trieste passa a Catania nella vasca della Brizz Nuoto

CATANIA - Le "orchette" espugnano Catania. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile, la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping ha battuto in trasferta la Brizz Nuoto per 7-13. Un successo prezioso quello conquistato alla “Francesco Scuderi”, che permette alle orchette di consolidare il terzo posto in classifica e allungare a +6 sul Rapallo Pallanuoto quinto. “Buona prestazione su un campo insidioso - analizza l’allenatore Paolo Zizza - abbiamo preso subito un buon vantaggio. C’è ancora qualcosa da migliorare ma per oggi va benissimo così”.

La cronaca

Avvio di match all’insegna di capitan Cergol. Lucrezia sblocca la situazione su assist di Riccioli (0-1), Namakshtansky impatta (1-1), la numero 6 in calottina blu mette dentro altri due gol per l’1-3 di fine primo periodo. Nella seconda frazione le orchette allungano. La Brizz resta in scia fino al 3-5 siglato da Giuffrida su rigore, poi arriva un parziale di 0-3 firmato Vukovic, Cergol in controfuga e Cordovani con una colomba da boa (3-8). Sbruzzi con l’uomo in più prova a tenere in scia le etnee (4-8). Guya Zizza ruba un pallone a meta vasca e si guadagna un rigore che Gragnolati prima manda sulla traversa ma poi è lestissima per il tap-in del 4-9. Gragnolati è scatenata al tiro e insacca anche il 4-10 di metà

partita.

Nel terzo periodo Trieste bada soprattutto a controllare. Gragnolati in diagonale firma il massimo vantaggio (4-11), poi complice un rigore parato da Helga Santapaola su Cergol, la Brizz prova a reagire. Namakshtansky e Sapienza fanno 6-11, poi Klatowski recupera un pallone vagante e insacca il nuovo +6 (6-12) che a 8’ dalla fine vale come una sentenza anticipata. Nel quarto periodo le reti di Namakshtansky e De March arrotondano il punteggio sul definitivo 7-13. Il prossimo impegno per le orchette è in programma sabato 23 marzo in Euro Cup femminile, alla

“Bruno Bianchi” arriva lo Spandau 04 (ore 18.30).

Il tabellino

BRIZZ NUOTO - PALLANUOTO TRIESTE 7-13 (1-3; 3-7; 2-2; 1-1)

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, Sapienza 1, Vitaliano, Pastanella, Arcidiacono, Spampinato, Sbruzzi 1, Pane, Namakshtansky 3, Koptesva, Giuffrida 2, R. Santapaola, Paladino, Russo. All. Zilleri

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Citino, De March 2, Cordovani 1, Cergol 4, Klatowski 1, Colletta,

Gragnolati 4, Vukovic 1, Riccioli, G. Zizza, Ingannamorte, Zoch. All. P. Zizza

Arbitri: Magnesia e Paduano

NOTE: uscita per limite di falli Vitaliano (B) nel quarto periodo; nel secondo periodo Gragnolati (T) ha sbagliato un rigore (traversa), nel quarto periodo H. Santapaola (B) ha parato un rigore a Cergol; superiorità numeriche Brizz Nuoto 1/5+1 rigore, Pallanuoto Trieste 3/5+3 rigori