La squadra di calcio a 5 della Polizia Locale a Lecce, prima volta ai campionati nazionali

La compagine guidata dall'Ispettore Capo Massimiliano Pisani affronterà vere e proprie corazzate come Roma e Milano. "Venderemo cara la pelle, non siamo venuti per sfigurare"

Sono arrivati a Lecce e intendono vendere cara la pelle. La squadra di calcio a cinque della Polizia Locale di Trieste partecipa per la prima volta ai campionati nazionali giunti ormai alla 23esima edizione. Forte anche della linfa portata dai nuovi assunti, la squadra guidata dall’ispettore capo Massimiliano Pisani da oggi fino a sabato 19 giugno sarà di scena a Melendugno dove sono giunte le 13 squadre che si contenderanno il titolo di campione d’Italia. “Siamo allenati e anche se sfideremo corazzate come Roma e Milano, puntiamo a giocarcela con tutti” così Pisani, raggiunto telefonicamente da TriestePrima.

Pisani è presidente del Circolo Ricreativo Sportivo della Polizia Locale intitolato al collega Roberto Tommasi, morto in servizio qualche anno fa. “Come Circolo organizziamo attività di beneficenza come San Nicolò si mette in moto e molto altro”. Il CRS è associato all’Associazione Nazionale dei Gruppi Sportivi delle Polizie Locali e all’Associazione Europea delle Polizie Locali. “L’anno scorso i campionati nazionali sono saltati a causa del CoViD-19 – racconta Pisani – e il direttivo ha deciso di recuperarli, seppur a ranghi ridotti, quest’anno”.A comporre la squadra sono, oltre alla guida Pisani, Francioli Alessandro, D'Alesio Antonio, Chiriaco Andrea, Vesnaver Davide, Postiglione Gennaro, Ferri Michele, Lacalamita Simone e Goliani Marco. Tra la voglia di far bene e alcune defezioni importanti, la squadra scenderà in campo con completo rigorosamente biancorosso con una grande alabarda sul petto. “E’ il simbolo del circolo – conclude Pisani – e il simbolo della nostra appartenenza”.

p.s: le spese della trasferta non gravano sul bilancio dell'amministrazione comunale