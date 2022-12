San Vito in testa alla classifica, insieme al Kontovel, dopo la vittoria sul Cormons

Dopo l’ottima prova di Gorizia il San Vito conquista in casa l’ottava vittoria stagionale ai danni dell’Alba Cormons e si porta al primo posto in classifica in coabitazione con il Kontovel. Gli ospiti partono alla grande e senza timore punendo senza soluzione di continuità la zona dei gialloblù grazie alle ottime percentuali di tiro oltre l’arco dei tre punti.

Con Cigliani ancora fermo ai box, ci pensa il miglior Crotta della stagione a tenere il San Vito a ridosso degli uomini di Franco che in ogni caso riescono a mantenere un minimo vantaggio dopo 10 minuti (19-22). Nel secondo quarto il rientrante Grimaldi (autore come Crotta di una doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi) unitamente a "El grinta" Zanini (9) danno la scossa alla squadra di coach Barzelatto firmando un importante contro break. La tripla allo scadere del giovane Scorcia consente ai padroni di casa di andare in vantaggio al riposo lungo (41-36) con i biancorossi di un vivace Zotti che in ogni caso rimangono decisamente in partita.

Alla ripresa delle ostilità il protagonista è “Rambo” Gregori (14 punti 4/4 da 3 e 100% al tiro, mvp del match) che sempre dalla stessa mattonella oltre la linea dei 9 metri castiga la difesa di Cormons ampliando il vantaggio del San Vito la cui difesa diventa praticamente impenetrabile (solo 9 punti subiti). Nell'ultima frazione si rivede il Cernivani (10) della settimana precedente che con le iniziative di Svab (7) aumentano il gap rintuzzato con fortune alterne dai tentativi degli "eterni" Coceani (11) e Diviach. Alla fine il referto rosa va meritatamente al San Vito che continua la corsa nei pian alti della classifica. Martedì 20 dicembre ultimo impegno dell'anno sul difficile campo dell'Interclub Muggia.

S.Vito Trieste-Alba Cormons 81-63 (19-22;22-14;18-9;22-18)

San Vito: Scorcia 3, Zanini 9, Mihelj, Suzzi 3, Grimaldi 19, Ruzzier, Pussini, Gregori 14, Schwagel, Cernivani 10, Crotta 16, Svab 7.

Alba Cormons: Cossi, Coceani 11, Barbisan, Visintin 8, Morandini 6, Zotti 10, Mocchiutti 7, Basso 8, Mongelli 8, Diviach 5