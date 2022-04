"Trieste Spring Run", a Trieste torna la mezza maratona

Conto alla rovescia per la storica mezza maratona di Trieste in programma domenica 8 maggio alle ore 9:30 in piazza di Aurisina. Una manifestazione organizzata dall’APD Miramar e dalla ASD Trieste Atletica, che raccoglie l’eredità della storica Bavisela per rilanciarla con una nuova identità, quella della “Trieste Spring Run”. Un nome non casuale, pensato e voluto dagli organizzatori, che evoca la primavera, e vuole simboleggiare un momento di gioia, di rinascita e di ripartenza. Si chiamerà così il nuovo grande evento di corsa su strada, il più partecipato di tutto il Friuli Venezia Giulia, a cui si affiancano la Family Run, la corsa non competitiva aperta a tutti, la Trieste Young Run, dedicata ai bambini, e la Corsa degli Eroi.

Il nuovo sito

È online da oggi il nuovo sito www.triestespringrun.com con tutte le informazioni riguardanti il lungo fine settimana di eventi. L’incipit giovedì 5 maggio con la “Trieste Spring Young”, con centinaia di bambini delle scuole (materne, primarie, secondarie) di Trieste che correranno su un tracciato che si snoderà all’interno di Piazza Unità d’Italia.

La "Corsa degli Eroi"

Sabato 7 maggio spazio alla Corsa degli Eroi, una corsa di 4 km, non competitiva, aperta ad adulti e bambini, da correre rigorosamente in maschera. Lungo il percorso, con partenza e arrivo da piazza del Ponterosso, sfileranno supereroi, maschere e personaggi di vario genere, dove non ci saranno limiti alla fantasia dei partecipanti.

La Corsa degli Eroi fa parte degli Strange Days, una rassegna di spettacoli, workshop ed eventi ideati per stimolare il pubblico su temi delicati e attuali, incrociando diversi linguaggi espressivi, come narrazione, teatro, musica e sport. E sarà una festa di corsa che attraverserà il centro di Trieste per celebrare gli eroi e le eroine della pandemia. Le quote d’iscrizione e le offerte libere saranno devolute ad "Atleti anche noi", il progetto di Trieste Atletica dedicato alla promozione dello sport tra i bambini e ragazzi con disabilità intellettivo relazionali.

La rinnovata Trieste Spring Run

Trieste Spring Run si ripropone a tutti gli agonisti e appassionati di corsa su strada, che hanno sempre amato l’evento lungo la costa giuliana, grazie a un’organizzazione profondamente rinnovata. Alla guida di APD Miramar troviamo il nuovo presidente Giampaolo Petrini, che mette in luce: «Inizia una nuova e stimolante avventura che coinvolge tutta la città. Gli obiettivi però sono già chiari: riavvicinare i triestini a questo appuntamento sportivo e portare nuovi turisti nella nostra città. Pur restando con i piedi per terra, lavoreremo costantemente tutto l’anno per dare a Trieste un appuntamento sportivo primaverile, oltre alla Barcolana in autunno, degno di questa città». Tutte le informazioni e per iscriversi alle gare: www.triestespringrun.com