Triestina-Alessandria 3 a 1 | Le pagelle: Correia che magia, l'Unione vince e convince

FONTANAFREDDA -

Matosevic 6

Sul goal degli ospiti forse non vede partire la conclusione dal limite dell'area, ma sulla partenza non sembra posizionato benissimo. Per il resto non viene quasi mai impegnato. Sufficiente.

Petrasso 6

Alterna buone giocate e intense sgroppate a forti ingenuità e imprecisioni. Tutto sommato una prestazione non negativa. Esce per Anzolin.

Moretti 6

Assieme a Malomo e Rizzo compone un reparto difensivo che a volte va un po' in difficoltà, ma che spesso riesce a sbrogliare le situazioni di pericolo.

Malomo 6

Buoni gli interventi in chiusura, sia nel primo che nel secondo tempo.

Rizzo 6

Nel secondo tempo rischia un po' quando va a terra nel respingere un attacco degli ospiti. Per il resto prestazione discreta.

Pavlev 6

Come Petrasso, a volte gli manca la conoscenza del rapporto spazio-tempo necesssario per effettuare le giocate in fase offensiva. Quando invece di crossare col destro decide di tornare sul sinistro per crossare, ecco che la difesa si è già schierata e la giocata non serve a nulla. Buona l'intensità e un paio di proiezioni in avanti. Esce per Germano (da cui dovrebbe imparare come si crossa con l'uomo davanti).

Vallocchia 6

Ci mette il solito impegno, cercando il goal almeno in tre occasioni, ma senza fortuna. Farlo giocare a metà campo è però un dovere, per qualsiasi allenatore che stia seduto sulla panchina dell'Unione.

Fofana 5.5

Di collegamento, mai una sterzata e poca incisività. Sarà anche il pallino della società, ma così le prestazioni non sono sufficienti. Esce per Correia.

El Azrak 7.5

Oggi è lui il vero corto circuito positivo dell'Unione, con qualche bella sgroppata delle sue, e due assist al bacio rispettivamente per Lescano e Redan. Il secondo, a dire il vero, è il pià classico dei "basta spingere". Preziosissimo.

Lescano 7

La butta dentro per il quindicesimo goal in stagione, e non è poco. In alcune occasioni è un po' sfortunato, in altre non si capisce bene con El Azrak. E' però evidente che questa squadra ha bisogno del suo bomber come il pane e sta in Bordin metterlo in condizione - facendolo giocare assieme e vicino a chi è più in forma - per dare il suo fondamentale contributo.

Minesso 5.5

Prestazione incolore, senza infamia e senza lode. Nel primo tempo ha una buona occasione ma calcia col pallone lontano dal piede portante e la conclusione gli viene stoppata. Per il resto un po' di lotta e poco altro.

Redan 7

Al 70' il numero uno dell'Alessandria gli dice di no, ma sull'assist di El Azrak non sbaglia e chiude il match.

Correia 7

Entra in punta di piedi e inizia ad imbastire la manovra con precisione. Il goal è una magia delle sue. Se sta bene è giocatore di altra categoria e questo lo sanno bene sia Bordin che la società.

Germano 6.5

Entra per Pavlev. Un paio di sgroppate delle sue.

Anzolin sv

Scampoli di gara.

Celeghin sv

Vedi sopra