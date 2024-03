Triestina, match con l'Alessandria rinviato per maltempo

FONTANAFREDDA - Il match tra Triestina e Alessandria è stato rinviato. Il maltempo che ha flagellato la regione nella giornata di oggi 10 marzo ha reso il campo di Fontanafredda impraticabile. Domani 11 marzo dovrebbe giungere essere comunicata la data per il recupero. La decisione definitiva di rinviare la gara è stata presa poco prima delle 19. Durante le due ore precedenti un vero e proprio valzer di decisioni. Poco dopo le 18 era stato deciso per il sì. A quel punto la terna arbitrale aveva optato per un rinvio di trequarti d'ora. Calcio di inizio alle 19:15 quindi, anche se, visto il maltempo incessante, l'arbitro ha quindi ufficializzato il rinvio.