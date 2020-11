Triestina senza pace: via Gautieri, al suo posto Pillon

Alla fine si va verso l'ennesimo fallimento dal punto di vista sportivo. Mauro Milanese ha detto stop e, dopo aver "cacciato" Carmine Gautieri accoglie a Valmaura un conosciuto mestierante da quasi 700 panchine tra i professionisti come Giuseppe "Bepi" Pillon. L'allenatore trevigiano si è infatti messo in viaggio verso la sede di Valmaura dove in mattinata è attesa la firma che lo legherà ai colori biancorossi.

Gautieri stop

Carmine Gautieri paga i risultati delle ultime gare, con il classico paradosso che matura dopo una prestazione, quella vista a Carpi, tutto sommato buona e tra le migliori dell'undici alabardato in questa stagione. La pazienza di Milanese si sarebbe esaurita e con essa quella di un ambiente che, è evidente, paga uno scarso equilibrio emotivo e caratteriale tra i suoi componenti, con una squadra che ad inizio stagione si era "spaccata" a metà (dopo il disastro di Monza) e i successivi tentativi di ricucire lo strappo mai troppo sinceri.

Il rapporto con Milanese

Sotto quindi con Pillon. Al mister toccherà l'arduo compito, al di là della gestione tecnica, sofferto già da Pavanel e dallo stesso Gautieri, vale a dire il difficile rapporto con l'amministratore unico Mauro Milanese. Pillon è mister da centinaia di panchine tra serie A, B e C ed è professionista abituato a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. A questo punto è lecito porsi una domanda: sarà questa la scelta giusta per riportare i "greghi" nella tanto agognata serie B? Sarà Pillon capace di restituire calma ad un ambiente agitato dalle altalene emotive?