Triestina - Arzignano 0-1 | Il nuovo anno inizia con una sconfitta al "Rocco"

Comincia male il nuovo anno per la Triestina, che al Rocco è stata superata con uno 0-1 di misura dall'Arzignano Valchiampo nella 21esima giornata del campionato di Serie C. I rossoalabardati fanno fatica a trovare spazi in avanti, e non sono premiati dalla fortuna. Nel primo tempo, infatti, i padroni di casa vanno molto vicini al gol che avrebbe cambiato l'inerzia della partita: al 21' Adorante conclude a rete ma il pallone ferma la sua corsa sul palo della porta difesa da Saio. Nel finale della prima frazione è Piana a sbloccare il match sugli sviluppi di un corner: è suo il gol che al 41' decide la gara. Nella ripresa gli uomini di Pavanel non riescono a organizzare la ripartenza, nonostante un Arzignano non irresistibile, e rimangono così all'ultimo posto in classifica. La "Furlan" non ha risparmiato cori denigratori nei confronti dei vertici della società.

Le pagelle

Pisseri 6

Incolpevole sul gol del vantaggio ospite, fa buona guardia nelle poche volte in cui è nuovamente chiamato in causa.

Ghislandi 5

Appare fuori forma, è spesso in ritardo in copertura e va in difficoltà contro un reparto offensivo non irresistibile (dall'83' Lovisa sv)

Malomo 6

Tornato in alabardato nei giorni scorsi nell'ambito del mercato invernale, è uno dei pochi a salvarsi e resta in campo per tutti i 90'.

Sabbione 5,5

Gara di sacrificio che non basta ad evitare l'ennesima umiliante sconfitta.

Rocchetti 5

Non basta un avvio convincente, dopo i primi 20' si eclissa come la maggior parte dei compagni di squadra.

Germano 5,5

Il nuovo arrivo che doveva portare nuova linfa a centro campo oggi non si è visto.

Gori 4,5

In palese difficoltà (dal 55' Crimi 5,5 il suo ingresso non cambia gli equilibri in mezzo al campo).

Paganini 5

Non riesce a trovare spazi per impensierire la difesa avversaria (dal 79' Furlan sv).

Minesso 5,5

Tra i migliori dei suoi, ha un'occasione nel primo tempo e nella ripresa serve Malomo che va vicino al gol del pareggio.

Ganz 4

Impalpabile nella metà campo avversaria, ennesima prestazione al di sotto delle aspettative.

Adorante 4,5

Ha un'occasione nel primo tempo che potrebbe cambiare l'inerzia della gara, ma stampa il pallone sul palo (dal 55' Felici 5, nessuna occasione per lui)