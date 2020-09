Esordio in casa, trittico Padova-Perugia-SudTirol a dicembre: ecco il calendario dell'Unione

Si incomincia il 27 settembre al Rocco contro il Matelica, la settimana successiva si va Cesena e tre giorni dopo ecco l'importante sfida contro il Modena. Sono questi i primi tre impegni del calendario della Triestina (presentato oggi pomeriggio) per il tanto atteso inizio del prossimo campionato di serie C. Un avvio che tutto sommato non scontenta la squadra di Gautieri che tuttavia dovrà stare attenta alle insidie dell'esordio e tentare di mandare la stagione sul binario giusto fin da subito.

Dalla quarta fino a fine novembre

Alla quarta giornata poi c'è il Legnago, Ravenna in casa la giornata successiva, trasferta a Pesaro e rientro infine tra le mura del Rocco contro la Virtus Vecomp il 25 ottobre. Novembre inizia invece con una doppia trasferta a ridosso degli Appennini: l'1 la Triestina va ad Arezzo e la settimana dopo in Umbria a Gubbio. Tre giorni dopo Lodi e compagni ssaranno di nuovo sul rettangolo di Valmaura per la sfida contro l'Imolese, mentre il 15 novembre contro la Feralpi Salò Gautieri incontrerà l'ex alabardato Massimo Pavanel.

Il trittico Padova-Perugia-Sud Tirol

Dopo la sfida sul Garda, ecco che inizia la settimana di fine novembre, solitamente decisiva per quanto riguarda il girone d'andata. Fermana in casa, Carpi fuori ed impegno casalingo contro l'ostica Sambenedettese, partita che precede di una settimana l'inizio dell'importante trittico contro tre compagini tra le più accreditate per disputare un campionato di vertice: il giorno di Santa Lucia sarà la volta dello stadio Euganeo dove i greghi sfideranno il Padova nel più classico derby nel nome del "paròn", mentre sette giorni dopo sarà il Perugia ad essere di scena a Trieste; prima della sosta invernale ecco la trasferta del 23 dicembre in Alto Adige contro il Sud Tirol. La ripresa è prevista il 10 gennaio contro il Fano. Giro di boa in casa contro il Mantova il 17 gennaio.