Triestina-Giana Erminio 2 a 1 | Le pagelle: Ligi e Gomez stendono gli ospiti, al Rocco è tutto facile

Vittoria facile senza difficoltà quella andata in scena al Rocco nella gara contro il fanalino di coda Giana Erminio. A sprazzi il match è sembrato più un'amichevole che una partita di serie C. Ligi e Gomez sugli scudi, bene anche Crimi e Giorno. Così così invece Volta che si fa ammonire e commette il fallo da rigore che regala il goal agli ospiti. Sabato prossimo difficilissima trasferta a Bolzano, contro il Sud Tirol.

Offredi 6

Non viene praticamente mai impegnato tranne il calcio di rigore di Perna che riesce ad intuire ma non a ribattere. Prestazione positiva e da spettatore non pagante.