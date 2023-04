L'Unione pareggia senza gol con il Sangiuliano ma "schiva" l'ultimo posto

Ultimo posto sfiorato per l'Unione: il match contro il Sangiuliano, allenato dall'ex tecnico della Triestina Gautieri si conclude 0-0, ma il rischio di finire in coda alla classifica viene scongiurato dal pareggio della Pro Patria con il Piacenza. Sarà ora necessario portare a casa la vittoria con la Pergolettese, il prossimo sabato 22 aprile perché una vittoria permetterebbe di aggirare lo spettro della retrocessione in D.

La formazione dell'Unione vede Masi e Piacentini in difesa, Gori e Celeghin al centrocampo. Al decimo minuto il traversone di Paganini viene colto da Tavernelli, ma senza esito. Al dodicesimo minuto il sinistro di Mbagoku viene respinto da Grandi. Il terzo tentativo è di Gori, poco dopo il quarto d'ora, ma Tavernelli tenta il gol con un destro troppo alto. Alla mezzora il Sangiuliano si riprende: un colpo di testa di Alcibiade su un corner viene stoppato da Gori sulla linea di porta. Dopo qualche ammonizione, al 36esimo, Mbagoku vede l'inserimento in area di Tavernelli, ma il tiro finisce a lato.

Nella ripresa i ritmi rallentano, ma la prima svolta (mancata) arriva dal Sangiuliano, con Volpicelli che si avvicina pericolosamente alla porta dell'Unione, ma viene deviato dai rossoalabardati. Al 72esimo minuto sembra possibile un vantaggio per la squadra di Gentilini, con un destro quasi vincente di Rocchetti, e poi al 79esimo, con un assist di Paganini per Tavernelli, che manda il pallone nuovamente sopra la traversa. Dopo 95 minuti l'Unione porta a casa uno 0 - 0 tra i fischi della curva. La notizia del vantaggio raggiunto dal Piacenza con il Pro Patria ha fatto temere il peggio alla tifoseria triestina, poi il pareggio ha portato i piacentini all'ultimo posto, con l'Unione al penultimo. Si aspetta ora con ansia la sfida sul campo della Pergolettese.

TRIESTINA – SANGIULIANO CITY 0-0

TRIESTINA: Matosevic, Germano, Masi, Piacentini, Rocchetti, Paganini, Gori (23’ st Lollo), Celeghin, Tessiore (23’ st Felici), Tavernelli, Mbakogu (35’ st Adorante). (A disp Pozzi, Laganis, Ghislandi, Malomo, Pezzella, Ciofani, Lovisa, Minesso, Sarzi Puttini). All. Gentilini

SANGIULIANO CITY: Grandi, Pascali, Alcibiade, Serbouti (44’ st Zanon), Zugaro, Floriano, Metlika, Morosini (33’ st Baggi), Volpicelli (37’ st Cogliati), Miracoli (44’ st Firenze), Salzano. (A disp. D'Alterio, Cocilovo,, Ippolito, Bruzzone, Qeros, Saggionetto, Fall). All. Gautieri

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (assistenti Vittorio Pedone di Reggio Calabria e Giacomo Monaco di Termoli, quarto ufficiale Andrea Terribile di Bassano del Grappa)

NOTE: ammoniti Gori, Salzano, Paganini, Celeghin, Zugaro, Masi; calci d’angolo: 6-4; minuti di recupero: 1’ e 4’