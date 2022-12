Triestina - Pergolettese 1-0 | La Triestina ritrova la vittoria dopo 48 giorni

La Triestina ritrova il sorriso e i 3 punti al "Rocco" contro la Pergolettese. Gara tutto sommato equilibrata, in cui i rossoalabardati controllano il vantaggio maturato negli ultimi minuti del primo tempo con il gol di Minesso, che si sblocca e va vicino più volte alla doppietta. Nella prima frazione ospiti pericolosi con Villa e Bariti, mentre tra gli uomini di Pavanel si fanno notare Rocchetti e proprio Minesso, che mette a referto il primo gol stagionale. Nel secondo tempo il duo d'attacco Ganz - Adorante creano occasioni e l'ingresso di Iacovoni da ulteriore linfa al reparto offensivo. Gli alabardati sono attenti in fase difensiva e proteggono il risultato. La Triestina ritrova la vittoria dopo 48 giorni, è la terza in campionato. Tre punti importanti per invertire la rotta.

Le pagelle

Mastrantonio 6

Sempre attento nelle diverse occasioni costruite dall'attacco avversario.

Ghislandi 6,5

Buona prova sulla fascia, partecipa alla manovra in avanti ed è preciso nel ripiegamento difensivo.

Rocchi 6

Concentrato dal primo all'ultimo minuto al centro della difesa.

Ciofani (C) 6,5

Approccio positivo al match.

Rocchetti 6,5

Nella prima frazione cerca il gol.

Gori 6

Partita di sostanza dopo una serie di prove non all'altezza.

Lovisa 5,5

Fatica molto nel primo tempo, sostituito nella ripresa.

Paganini 6

Gara generosa in mezzo al campo, a supporto degli attaccanti.

Minesso 7

Primo gol in campionato che vale i 3 punti. Nella ripresa sfiora il secondo.

Ganz 5,5

Poco incisivo, Pavanel lo sostituisce nel secondo tempo.

Adorante 6

Alza il baricentro dei suoi e crea spazio nella tre quarti avversaria, ma non trova il gol.

Iacovoni 5,5

Ha un'occasione per chiudere la gara ma non ne approfitta.

Crimi 6

Porta energia e forza fresca nella ripresa.

Sarzi Puttini 6

Entra negli ultimi minuti per proteggere il risultato.