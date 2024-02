Mostra Salgado: immergersi nella foresta amazzonica restando a Trieste (VIDEO)

TRIESTE - Bisogna abbandonarsi ai suoni per riuscire a godere pienamente dell’opera che Sebastião Salgado e Lélia Wanick Salgado hanno portato a Trieste con la mostra Amazônia. Il video cerca di restituire in minima parte anche l'ambiente sonoro, creato da Jean-Michel Jarre, che accompagna i visitatori nel viaggio proposto dalla coppia Salgado. Un'esperienza unica quella offerta al Salone degli Incanti dalle foto di Sebastião e dalla scenografia di Lélia, accessibile anche ai non vedenti attraverso immagini tattili realizzate su lastre di ottone.

La mostra è visitabile fino al 13 ottobre. I prezzi: 18€ open, 16€ intero, 13€ gruppi da 10 a 25, 13€ over 65, 6€ under 25, gratuito per bambini fino ai 5 anni, diversamente abili, possessori del coupon “Trieste ti regala le Grandi Mostre”, guide turistiche, docenti accompagnatori. Maggiori info su https://salgadoamazonia.it/.