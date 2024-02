Cosa fanno i consultori e perché sono importanti, lo spiega Non Una Di Meno

E' dalla primavera scorsa che sono cominciate le mobilitazioni per combattere la chiusura dei consultori a Trieste. Il numero di abitanti ne richiederebbe dieci invece dei quattro che c'erano fino ad ora, di cui due sono appena stati chiusi. Le difficoltà della sanità pubblica vanno così a colpire anche questo tipo di servizi che è invece "fondamentale, non solo per le donne incinte", secondo la rappresentante di Non Una Di Meno.