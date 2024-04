Danni al lungomare di Barcola: il sole richiama, lo stato dei lavori respinge

Nelle scorse settimane sono cominciati i lavori per risanare la zona della Pineta. Alcuni sportivi hanno già approfittato della gomma rimossa dalle zone gioco per tornare a tirare a canestro, sebbene sul cemento. Anche i vialetti dei giardini iniziano a vedere i sanpietrini rimessi al proprio posto. La stessa cosa non vale invece per il lungomare Benedetto Croce del quale ampie zone sono ancora lasciate in cemento e i mucchi di sanpietrini ammucchiati a lato.

I triestini hanno ormai cominciato ad approfittare del bel tempo per prendere il primo sole, nonostante l’accesso al mare sia in gran parte ancora proibito. La rimessa in funzione dei topolini sarà soggetta ai lavori dei prossimi mesi, in parte già partiti. Si prevede che sei dei dieci topolini vengano resi accessibili in tempo per la stagione estiva, mentre per i restanti quattro bisognerà attendere il prossimo anno.