Due anni di guerra in Ucraina nelle parole di chi ne porta il peso

E' stata organizzata oggi, in piazza della Borsa, la manifestazione in occasione dei due anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Daria Sakharova, giovane ucraina che vive a Trieste, ci ha raccontato cosa significhi avere la famiglia in costante pericolo. A parlare anche due rappresentanti che hanno preso la parola nel corso della manifestazione.