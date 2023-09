Viaggio nella cattedrale di San Giusto e le sue curiosità

La cattedrale di San Giusto racchiude varie piccole storie curiose che possono rendere la visita più interessante o dare una ragione per riscoprire l’edificio. Sia all’esterno che all’interno della chiesa, infatti, è possibile notare piccoli dettagli che di solito sfuggono alla vista, ma che ci raccontano qualcosa in più sulla chiesa del patrono triestino. Dall’epoca romana ai Templari medievali, passando per i vescovi del XIV secolo fino ad arrivare all'Arciduca asburgico Massimiliano. L’edificio porta le tracce delle varie epoche vissute da Trieste e anche dell’origine della cattedrale, nata nel Trecento dall’unione di due edifici sacri che sorgevano sul colle di San Giusto.