Lo spettacolo della Barcolana dalla Napoleonica

Molte le persone arrivate già di prima mattina per guadagnarsi i posti migliori sulla strada panoramica tra Prosecco e Opicina. C'è chi si arrampica sui cigli più alti per godere di una vista unica e chi si organizza con cibo e bevande. Famiglie, amici, studenti da Trieste, ma anche da lontano, tutti arrivati per guardare per la prima o per l'ennesima volta, l'evento più imperdibile di Trieste: la Barcolana.