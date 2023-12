Contributo spese mediche e farmaceutiche per gli animali d'affezione: come fare domanda

Il Comune di Trieste e i Comuni dell’Ambito territoriale Carso Giuliano hanno avviato qualche mese fa una procedura per la raccolta delle domande per il riconoscimento di un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie sostenute negli anni 2022 e 2023 - visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci - riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti.

Requisiti per accedere al contributo

In base alle indicazioni della Regione, che ha finanziato la misura, potranno presentare richiesta di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni;

beneficiari over65: (persone residenti in uno dei Comuni della ex provincia di Trieste con più di 65 anni di età ed Isee inferiore a 25.000 euro, al momento della presentazione della domanda; spese ammissibili: spese veterinarie (2022 e 2023) quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci sostenute per animali d’affezione regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo, quindi compresa la spesa di chippatura; importo ammissibile: 100 per cento della spesa sostenuta e certificata, purché pari almeno a 50,00 euro e fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per singolo richiedente;

beneficiari infra65enni (persone residenti in regione con Isee inferiore a 12.000 euro, al momento di presentazione della domanda; spese ammissibili: spese veterinarie (2022 e 2023) quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci sostenute per animali d’affezione regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo, quindi compresa la spesa di chippatura; importo ammissibile: 100 per cento della spesa sostenuta e certificata, purché pari almeno a 50,00 euro e fino ad un massimo 100,00 euro per singola prestazione, per un massimo di tre prestazioni per singolo animale).

Come fare richiesta

Le richieste possono essere presentate fino al 31 dicembre 2023, compilando il modulo scaricabile dal sito web del Comune di Trieste all’indirizzo: www.comune.trieste.it alla voce “Richiesta contributo spese veterinarie - secondo bando 2023", e dal sito web del SSC dell’Ambito territoriale Carso Giuliano all’indirizzo: www.muggiasociale.it alla voce “modulistica/richiesta contributo spese veterinarie”, corredato dei relativi allegati.

Il modulo è anche reperibile in forma cartacea presso gli uffici del Comune di Trieste - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali di via Mazzini 25 (front-office al piano terra), presso gli uffici degli Sportelli informativi dell’Ambito territoriale Carso Giuliano di Muggia, in piazza della Repubblica 4 (primo piano), e di Duino Aurisina a Borgo S. Mauro, 124 - Sistiana (piano terra), con orario da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle14.00 alle 16.00.

Decorso il termine per la presentazione, sarà predisposta una graduatoria dei nominativi degli aventi diritto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'ammontare delle risorse disponibili; qualora l'ammontare dei contributi erogati a seguito della prima tornata risultasse inferiore alla disponibilità di budget, si procederà ad una ulteriore raccolta di domande nel corso del 2024.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere inviata via pec:

per i residenti nel Comune di Trieste all’indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it - per i residenti nei Comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle - Dolina, Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, Sgonico - Zgonik, Monrupino-Repentabor all’indirizzo: comune.muggia@certgov.fvg.it.

per i residenti nel Comune di Trieste, presso l'Ufficio Accettazione Atti di Via Punta del Forno 2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30; lunedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle 14. 00 alle16.30;

per i residenti nel Comune di Muggia e San Dorligo della Valle - Dolina presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Muggia (Piazza Marconi, 1), da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00, lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 16.30 solo su appuntamento;

per i residenti nei Comuni di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, Sgonico - Zgonik, Monrupino -Repentabor presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Duino Aurisina (Aurisina Cave 25), da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00, lunedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.

Per eventuali o maggiori informazioni e aiuto nella compilazione clicca qui: Comune di Trieste.