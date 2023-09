TRIESTE - Una sfinge dell'oleandro (Daphnis Nerii) è stata avvistata e fotografata da un nostro lettore a Barcola ieri mattina. Questo affascinante esemplare di lepidottero, diffuso anche in Asia, Africa e Oceania, è diventato "molto comune anche dalle nostre parti in seguito all'inquinamento climatico", come dichiara il naturalista del Museo di Storia Naturale Nicola Bressi.