"Via chiusa da oltre un anno a Servola" (Segnalazione)

TRIESTE - Riceviamo e riportiamo la segnalazione di un lettore: Una via chiusa da più di un anno che collega via del Pane Bianco a via dei Soncini, con muri pericolanti sia dal lato della strada chiusa sia dal lato della strada aperta che dà sulla via difronte all' asilo di Servola quindi è molto pericoloso. Il terreno è di un privato ed è tutto incolto con rami e radici che stanno logorando il muro e la vegetazione e anche sulla strada, abbiamo segnalato alla polizia locale e agli assessori ma nessuno ha mosso un dito.