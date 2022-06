La dieta antinfiammatoria per rimanere in forma e in salute

Questi, infatti, favoriscono questo processo anche per la loro capacità di portare alla formazione di tossine pro-infiammatorie e di alterare la flora intestinale. In questo modo vengono favoriti i processi infiammatori del tratto intestinale.

I primi alimenti da evitare sono tutti i tipi di grassi, sia saturi sia idrogenati, ma anche le farine raffinate. Evitate il consumo eccessivo di carboidrati, zuccheri, latticini e insaccati, ma anche le carni rosse e gli alcolici, in quanto sono cibi potenzialmente pericolosi per l'aumento dell'infiammazione.

La dieta è una strategia importante per ridurre o placare i disturbi dell'infiammazione. Alcuni cibi dalle importanti proprietà antinfiammatorie sono:

La restrizione calorica favorisce la riduzione dell’infiammazione perché diminuisce la biosintesi delle citochine pro-infiammatorie. Le citochine sono molecole prodotte dal nostro organismo, importantissime per lo sviluppo e il corretto funzionamento del sistema immunitario. Tuttavia, se vengono prodotte in eccesso è possibile che il nostro organismo sviluppi malattie infiammatorie o autoimmuni.

Normalmente l’infiammazione si risolve dopo qualche giorno ma può anche accadere che quest'ultima diventi cronica. Manifestazioni comuni di un’infiammazione cronica sono nei più semplici dei casi la gastrite o l’artrite, ma anche la colite ulcerosa a livello intestinale è un disturbo causato da quest'ultima. In questi casi, oltre a rivolgersi ad un medico che prescriverà la giusta terapia da seguire, può sicuramente giocare un ruolo fondamentale l’alimentazione.

L'infiammazione (o flogosi) è un meccanismo di difesa del nostro corpo innato e aspecifico. Tale processo costituisce una risposta protettiva dell'organismo, il cui obiettivo finale è l'eliminazione della causa iniziale del danno cellulare e l'avvio del processo riparativo tissutale. Insomma, un insieme di meccanismi con cui l’organismo reagisce all’azione di agenti nocivi, come batteri o virus.

La dieta è una strategia importante per ridurre o placare i disturbi dell'infiammazione. Ecco le regole da seguire, alcuni cibi dalle importanti proprietà antinfiammatorie e quelli da evitare scrupolosamente

La dieta antinfiammatoria per rimanere in forma e in salute