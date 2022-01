Verdura di stagione, il calendario completo per uno stile di vita sano

È risaputo che per mantenere uno stile di vita salutare, oltre ad una costante attività fisica, è necessario seguire una corretta alimentazione. Quando parliamo di alimentazione corretta ci riferiamo al consumo adeguato e bilanciato di tutti i tipi di alimenti, prediligendo soprattutto, però, frutta e verdura.

Un modo efficace di mantenere uno stile di vita sano, quando si parla di alimentazione e in particolare di vegetali, è sicuramente anche quello di rispettare la stagionalità dei prodotti. Rispettare la stagionalità di un prodotto, infatti, significa consumare cibo con maggiori proprietà nutrizionali, consumare prodotti freschi, genuini e di maggiore qualità. Ecco a questo proposito la lista mese per mese della verdura di stagione, utile al nostro benessere per una scelta corretta, sana e consapevole.

Gennaio

A gennaio, per eccellenza il mese della stagione invernale, non possono mancare: broccoli; carciofi; carote; cardi; cavoli; cicoria; cipolle; finocchi; lattuga; patate; porri; radicchio; rape; sedano; spinaci.

Febbraio

La verdura di febbraio non varia molto rispetto a quella di gennaio, si tratta pur sempre di inverno, e quindi troviamo: cetrioli; broccoli; carciofi; carote; cavoli; cicoria; cipolle; finocchi; lattuga; patate; porri; radicchio rosso; rape; sedano; spinaci.

Marzo

Con l'arrivo della primavera via libera a: ravanelli; asparagi; cipollotti; patate; cetrioli; bietole; broccoli; carciofi; carote; cavoli; cipolle; lattuga; patate; porri; rape; sedano; spinaci.

Aprile

Ad aprile, invece, non possono mancare sulla nostra tavola: aglio; asparagi; barbabietola; carota; cavoli; ceci; cicoria; crauti; fave; lattuga; piselli; porro; rapa; ravanello; rucola; spinaci.

Maggio

La bella stagione è quasi arrivata, allora via libera a: cicoria; radicchio rosso; rucola; spinaci; lattuga; ravanelli; barbabietole.

Giugno

Con l'arrivo dell'estate la scelta sarà ancora più variegata: cicoria; rucola; lattuga; ravanelli; rabarbaro; patate; fave; barbabietole; carote; sedano; piselli.

Luglio

Luglio probabilmente è il mese più ricco dell'anno insieme a settembre: melanzane; zucchine; fagiolini; cicoria; rucola; ravanelli; patate; barbabietole; basilico; carote; sedano; piselli; pomodori; cetrioli.

Agosto

Invece ad agosto abbiamo: rucola; patate; barbabietole; carote; sedano; piselli; pomodori; cetrioli; lattuga; zucchine; melanzane; fagiolini; peperoni; ravanelli.

Settembre

Con l'arrivo dell'autunno non possono mancare: carote; rucola; patate; barbabietole; sedano; piselli; pomodori; cetrioli; lattuga; zucchine; melanzane; fagiolini; ravanelli; peperoni.

Ottobre

Ad ottobre via libera a: zucca; radicchio; patate; barbabietole; carote; sedano; piselli; lattuga; fagiolini; fagioli; peperoni.

Novembre

A novembre: cavolo; finocchio; carciofo; patate; barbabietole; cipolla; sedano; lattuga; cicoria; ravanelli; fagioli; funghi.

Dicembre

E concludiamo con l'ultimo mese dell'anno: barbabietola rossa; broccoli; cicoria; carote; cardi; cavoli; carciofi; sedano; ravanelli; fagioli; funghi; zucca; radicchio; porri; finocchio; spinaci.