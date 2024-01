Chiuso il Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria

Il Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria (Sisap), era nato per mantenere una continuità con l’attività delle Usca, istituite con Legge statale per far fronte all’emergenza Covid e conseguentemente prorogate con DGR per ulteriori sei mesi nel 2022.

Chiusura Sisap

Asugi informa che il servizio sperimentale Sisap, vista la fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid, non ha ragione di continuare in quanto la normativa nazionale non contempla, in via ordinaria, cioè in assenza di uno stato di emergenza nazionale, un servizio di guardia medica diurna.

Le attività svolte dal Sisap rientrano nel lavoro ordinario del Medico di Medicina Generale. Prima di concludere la sperimentazione sono stati analizzati i dati di attività che hanno mostrato numeri del tutto residuali rispetto ai volumi di attività che svolgono tutti i giorni i Medici di Medicina Generale del territorio aziendale. A titolo di esempio, per la sola popolazione della Provincia di Trieste di circa 230mila abitanti sono state effettuate in media 1,8 visite domiciliari al giorno per i soli giorni feriali nel 2023.

Allo stato attuale non vi sono più le condizioni, né dal punto di vista normativo né dal punto di vista delle prestazioni eseguite, per mantenere attivo un servizio sperimentale che impatta significativamente sul bilancio aziendale, che non è attivo in altre aziende della regione e che era attivo solo nella parte Giuliana, creando una disomogeneità tra territorio Giuliano e Isontino.

Per le motivazioni su espresse, Asugi ha concluso l’attività del Sisap di Area Giuliana a decorrere dal 1° gennaio 2024, come era già avvenuto per l’analogo servizio in Area Isontina per le medesime motivazioni, uniformando pertanto a livello aziendale le modalità organizzative dell’assistenza primaria e liberando risorse per migliorare l'assistenza primaria e soprattutto la presa in carico degli assistiti in un rapporto di fiducia e conoscenza che la Medicina Generale è in grado di offrire.

Medici di Medicina Generale a Trieste

Di seguito i dati relativi all’assistenza primaria (MMG) per l’ambito territoriale di Trieste: