Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: come farlo a Trieste e perché è importante

TRIESTE - Il 14 aprile 2024 ricorre la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, istituita dal Ministero della Salute con decreto del 20 febbraio 2024. “Donare è una scelta naturale” recita lo slogan della campagna di Ministero della Salute e Centro nazionale trapianti), la scelta della donazione può dare infatti una speranza a tanti altri pazienti in attesa, così come ha già salvato la vita di migliaia di persone trapiantate.

Come registrarsi

Ogni cittadino maggiorenne può dichiarare la propria volontà (ovvero dichiarare il proprio assenso o dissenso) alla donazione di organi e tessuti dopo la morte in maniera non equivoca attraverso diverse modalità:

presso gli uffici anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità;

compilando il tesserino blu del Ministero della Salute o una delle donor card distribuite dalle associazioni di settore; in questo caso è necessario conservare questa tessera tra i propri documenti personali;

compilando l’atto olografo della Associazioni Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido);

riportando la propria volontà su un foglio bianco, comprensivo di data e firma; in questo caso è necessario custodire questa dichiarazione tra i propri documenti personali;

firmando il modulo presso la propria Azienda Sanitaria di riferimento: i dati vengono così immediatamente inseriti nell'archivio situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti cui viene fatto preliminarmente riferimento ogni volta che si verifica il decesso di un soggetto idoneo al prelievo degli organi. In questo caso, vi è la certezza che la volontà positiva o negativa sia assolutamente rispettata.

Per potersi registrare presso l'Azienda Sanitaria, è sufficiente recarsi con un documento di identità e con il codice fiscale presso le sedi Urp di Trieste, Monfalcone e Gorizia. L'istruttoria è gratuita.

Sedi e orari Urp a Trieste

Urp Ospedale di Cattinara - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Urp Parco di San Giovanni - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

L'indice del dono

Inoltre, anche quest’anno il Centro nazionale trapianti ha pubblicato il report “Indice del Dono” che fa il punto sulle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nelle anagrafi di oltre settemila Comuni italiani nel corso del 2023. Sono i trentenni sardi i più disponibili a dare il proprio consenso alla donazione degli organi, mentre ancora una volta è Trento la città più generosa d'Italia nella raccolta dei "sì" al momento del rinnovo della carta d'identità.

I dati in Friuli Venezia Giulia

Inoltre, dal report emerge che Capriva del Friuli (Gorizia) è il comune friulano più generoso per la donazione degli organi, ottenendo un indice del dono di 79,2/100, una percentuale di consensi del 88,78 per cento e un’astensione del 31,1 per cento. Il Friuli Venezia Giulia è complessivamente quinto tra le regioni italiane con un indice del dono di 65,20 su 100: la percentuale di consensi è del 72,7 per cento e l'astensione è al 37,5 per cento contro una media nazionale di 68,5 per cento di sì e di 41,8 per cento di astenuti. Tra le diverse fasce d’età sono i friulani tra i 41 e i 50 anni i più generosi (76,5 per cento di consensi), meglio dei più giovani: i 18-30enni si fermano al 72,4 per cento. Più basso il consenso tra gli over 80 (54,9 per cento), probabilmente a causa dell'errata convinzione che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile.