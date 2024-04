Asugi: nuovi orari per esenzioni ticket status e reddito

TRIESTE - Asugi comunica le sedi e gli orari rinnovati per il rilascio o rinnovo delle esenzioni ticket per status e reddito in vigore da oggi, 15 aprile, e fino a venerdì 26 aprile 2024. Per l'area giuliana, le sedi e gli orari saranno i seguenti:

Cup Ospedale Maggiore - da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Distretto 1, Opicina - lunedì e giovedì dalle ore 13:00 alle 15:00.

Distretto 1, Aurisina - martedì dalle ore 8.00 alle 11.30.

Distretto 3, Muggia - martedì e venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00; mercoledì dalle 12:00 alle 15:00.

Distretto 3, Valmaura - martedì dalle ore 13:00 alle 16:00; venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

Inoltre, l'ufficio esenzioni dell’Ospedale Maggiore verrà potenziato con ulteriori quattro sportelli. Si ricorda che rimane sempre valido il percorso consolidato di accesso diretto presso la Direzione Cup di via Nordio per le Microaree, Caritas e Ics. Si consiglia all’utenza, in questo periodo di grande affluenza, di controllare le file per non avere lunghe attese.