Giornata mondiale del rene: porte aperte al Maggiore, screening nelle piazze e illuminata di blu la fontana del Nettuno

TRIESTE - Il 14 marzo 2024 si celebra la Giornata mondiale del Rene per la quale, ogni anno, in tutto il mondo si contano centinaia di eventi mirati alla prevenzione e alla informazione sulla malattia renale cronica. Le attività hanno come finalità quella di creare consapevolezza sui comportamenti da assumere per prevenire la malattia renale cronica, sui fattori di rischio ed il loro trattamento, su come vivere con una malattia renale e sulle figure professionali che si dedicano alla cura della persona affetta e dei suoi cari. La giornata Mondiale del Rene è per questo una grande e articolata iniziativa per salvaguardare la salute dei reni di tutti.

Le iniziative a Trieste

Anche a Trieste come nelle altre città Italiane saranno organizzate alcune iniziative in accordo e con il supporto della Fondazione Italiana Rene (Fir), della Società Italiana di Nefrologia e con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e Trapianto (Aned).

La Nefrologia di Trieste (direttore dott. Vittorio Di Maso) con il patrocinio di Asugi accoglierà presso l’atrio di ingresso dell’Ospedale Maggiore di Trieste le persone che vorranno richiedere informazioni sulla patologia renale e sottoporsi ad uno screening nefrologico (misurazione della pressione, breve colloquio ed esame urine estemporaneo) dalle ore 8:30 alle 12:30.

Con il sostegno del Comune di Trieste, dalle ore 16:00 alle 20:00 dello stesso giorno, gli specialisti saranno disponibili presso una postazione allestita in piazza delle Borsa nell’ottica di fornire uno screening nella piazza della città. Infine, per l’occasione, grazie al sostegno del Comune di Trieste, la fontana del Nettuno sarà illuminata di Blu.

La malattia renale cronica

La malattia renale cronica interessa circa il 10 per cento della popolazione e si stima che colpisca più di 850 milioni di persone in tutto il mondo, alcuni pazienti rimangono tuttavia ancora non diagnosticati e i sintomi di malattia sono tardivi e spesso non evidenti se non quado la malattia è avanzata. Il numero di persone interessate da problemi renali tende progressivamente a crescere ed è sempre più chiaro come risulti fondamentale prevenirne lo sviluppo e la progressione. Storicamente, gli sforzi per il trattamento della malattia renale cronica si sono concentrati sulla preparazione e la fornitura di terapie sostitutive del rene (dialisi e trapianto). Le recenti scoperte terapeutiche offrono opportunità concrete per prevenire o ritardare l’evoluzione della malattia e delle potenziali complicanze, come le malattie cardiovascolari, migliorando sia la qualità che la quantità della vita delle persone affette da malattia renale cronica. Questi dati sottolineano l’importanza di un ruolo attivo dei nefrologi nella prevenzione e nella diagnosi precoce di malattia e mettono in evidenza come la malattia renale cronica vada ricercata in modo proattivo utilizzando esami semplici e poco costosi (creatinina ed esame urine) soprattutto nei soggetti a maggior rischio (diabetici, ipertesi, cardiopatici).

Giornata mondiale del rene: obiettivi

L’attività dei nefrologi durante la Giornata mondiale del rene si propone di accendere i riflettori sulla patologia renale al fine di stimolare la consapevolezza sulla prevenzione primaria, sulla diagnosi precoce e sull’importanza di un adeguato trattamento anche con le nuove terapie che si sono dimostrate efficaci. La consapevolezza, uno stile di vita corretto e un adeguato approccio clinico sono la base per intraprendere un percorso di cura che possa portare ad una riduzione della necessità dialitica e sempre più salute renale. Questo è di certo un investimento a lungo termine, che però è fondamentale per ridurre l’impatto della malattia, la sua progressione e la disabilità ad essa correlata. La nefrologia di Trieste è impegnata attivamente nell’intervenire sulla malattia renale fin dalle sue fasi più precoci, all’interno di un percorso strutturato e condiviso fra specialisti diversi (nefrologi, cardiologi, diabetologi, pediatri, etc.) e medici di medicina generale. Oggi abbiamo a disposizione nuovi farmaci efficaci nel rallentare la progressione delle malattie renali croniche, così è ancora più importante che le persone trovino nello specialista in nefrologia un riferimento per migliorare le proprie aspettative di salute e di vita.

La Giornata mondiale del rene è uno dei momenti più importanti per parlare di prevenzione della malattia renale e per permettere l’incontro tra la popolazione e le Nefrologia.