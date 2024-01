Trieste centro di riferimento per l’ortoplastica e per il trattamento delle fratture esposte

TRIESTE, 12 gennaio 2024 - La clinica ortopedica diretta dal prof. Murena e la chirurgia plastica diretta dal prof. Papa, insieme alla struttura semplice di Microchirurgia, diretta dal Prof. Vittorio Ramella, di Asugi, fanno di Trieste un centro di riferimento per l’ortoplastica e per il trattamento delle fratture esposte.

Il caso

Le strutture sono state contattate per trattare un caso di incidente stradale avvenuto in Liguria, per il quale era necessario procedere con interventi di ortoplastica. La paziente, una ragazza di 28 anni, era a conoscenza che ci fosse un alto rischio di amputazione della gamba. Sono stati effettuati un intervento di pulizia dei tessuti necrotici, sia tessuti ossei che tessuti molli, e dopo un lasso di tempo in cui la paziente si è stabilizzata, si è proceduto al ripristino dei tessuti mancanti tramite un trattamento ortoplastico microchirurgico, con un intervento multidisciplinare tra la clinica ortopedica e la clinica di chirurgia plastica, che ha permesso non solo di evitare l’amputazione ma anche di poter ottenere nuovamente la funzionalità della gamba dopo le opportune cure fisioterapiche. La paziente è stata dimessa dopo due settimane, in modo da rientrare al proprio domicilio ed iniziare il percorso riabilitativo.

Questi risultati possono essere raggiunti esclusivamente con una sinergia completa tra professionisti medici, anestesisti, altissima professionalità infermieristica di sala operatoria e infermieristica di reparto.