Asugi insieme a Kiev ed Odessa per un ambizioso progetto che promuove la salute mentale

TRIESTE - È iniziata lunedì 18 marzo 2024, la visita studio di una delegazione ucraina di professionisti e manager della salute mentale delle regioni di Kiev ed Odessa presso i Servizi dell’Area Dipartimentale Salute Mentale di Asugi. La visita è stata organizzata dall’Ong Cesvi, con i fondi dell’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo. Il referente sul campo di Cesvi per la salute mentale Camilo Garcia Bernabè accompagna la delegazione.

La visita di questa delegazione, che vede tra i partecipanti le due vice direttrici dei Dipartimenti di Assistenza Sanitaria di Kyev ed Odessa - dott.sse Rokunets-Sorochan Oksana Mykolaivna e Ivanova Olena Leonidivna -, si inserisce nella cornice generale di un’ambiziosa serie di riforme che il governo ucraino ha programmato per il periodo di ricostruzione post bellico e nello specifico costituisce un’opportunità per i partecipanti di conoscenza di Servizi territoriali di salute mentale.

Già prima dello scoppio del conflitto, attraverso una serie di crisi seguite dalla devastante guerra, l'Ucraina ha compiuto enormi passi avanti verso l'introduzione di nuovi servizi di salute mentale nell'assistenza sanitaria di base e nei contesti specialistici e verso attività di rafforzamento delle competenze degli operatori sanitari specializzati e non. Questi sforzi sono stati accelerati di recente con l'avvio del Programma di Salute Mentale per tutta l'Ucraina da parte della First Lady dell'Ucraina Olena Zelenska, che ha invitato lo Stato, le comunità professionali e scientifiche, le organizzazioni non governative, i partner internazionali e le attività economiche a collaborare alla creazione di un sistema di salute mentale completo e a promuovere la cultura del prendersi cura della propria salute mentale.

Un Centro di Coordinamento per la Salute Mentale

Il Programma ha portato anche alla creazione di un Centro di Coordinamento per la Salute Mentale presso il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina. Il Centro

sostiene lo sviluppo e l'attuazione del Programma di Salute Mentale Ucraino e fornisce supporto tecnico a diversi settori a livello nazionale (ministeri) e di Oblast' (autorità locali). Nel 2023, il Centro ha istituito un sistema di coordinatori a livello di Oblast che faciliteranno lo sviluppo di una rete di servizi di salute mentale e di supporto psicosociale in collaborazione con le autorità locali, sulla base delle esigenze locali e della visione nazionale globale di un sistema di salute mentale completo, di interventi basati sulle evidenze scientifiche e dei principi "do no harm".

La visita di questa delegazione segue la visita tenutasi a dicembre 2023 di una delegazione del Centro di Coordinamento per la Salute Mentale e delle referenti di Oms per l’area ucraina. La delegazione rimarrà in visita presso i Servizi dell’Area Dipartimentale Salute Mentale Asugi dal 18 al 21 marzo 2024 alternando momenti di vista e conoscenza dei singoli servizi a momenti seminariali di approfondimento.