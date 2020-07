Piano cottura ad induzione: vantaggi, svantaggi, costi e consumi

La cucina è la vostra passione e trascorrete tanto tempo davanti ai fornelli per preparare dei gustosi manicaretti? Se ormai da decenni in tutte le case sono disponibili dei piani cottura a gas, in questi ultimi anni stanno spopolando i piani cottura ad induzione, che sfruttano il calore generato dal consumo di energia elettrica piuttosto che il normale gas per far cuocere i cibi. Il riscaldamento ad induzione utilizza una tecnica che diffonde il calore in maniera controllata e rapida; essa consiste nello sfruttare la corrente elettrica indotta nel materiale per generare calore sfruttando i principi dell’elettro-magnetismo.

Le cucine moderne puntano tutto sul design, sull’efficienza e sulla domotica, per questo molti scelgono di sostituire i fornelli a gas con il piano cottura ad induzione.

La caratteristica principale è l’assenza di fuochi, sostituiti da una superficie liscia e lucida che si attiva creando un campo elettromagnetico il quale si aziona tramite un induttore. Il campo che si forma crea delle correnti elettriche all’interno della pentola chiamate di Focault. É grazie a queste che l’energia diventa calore rimanendo limitato al diametro della pentola. I vantaggi offerti da questa soluzione sono diversi ma non mancano gli aspetti negativi. Vediamo i punti di forza e le debolezze di questo elettrodomestico.

Caratteristiche e vantaggi

Tra i tanti vantaggi del piano cottura ad induzione, ricordiamo che la piastra non scotta, questo consente di evitare spiacevoli bruciature; inoltre si evitano incrostazioni, poiché l’eventuale cibo fuoriuscito dalla pentola non brucia a contatto con il piano cottura. I piani cottura ad induzione si presentano come dei piani totalmente lisci, senza fornelli, griglie o altro materiale in più. Il materiale utilizzato è di norma la vetroceramica, un materiale infrangibile, resistente agli sbalzi di temperatura e alle alte temperature. Non subisce danni fino oltre i 700°. L’elettro-magnetismo fa sì che siano gli stessi atomi ferrosi della pentola, muovendosi vorticosamente, a generare calore. Ciò rende la cottura estremamente più veloce rispetto a un piano che utilizza il fuoco, diminuendo drasticamente la dispersione energetica e, conseguentemente, lo spreco economico. Tra gli altri vantaggi ricordiamo:

sicurezza: perfetto se in casa ci sono bambini, l’assenza di fiamme fa si che i piccoli non corrano alcun pericolo. Inoltre, il calore limitato al perimetro della pentola, evita il rischio di scottarsi;

pulizia: facile e veloce, bisogna aspettare che il piano si raffreddi, ma il rischio delle incrostazioni intorno al fornello è basso;

velocità: quando si ha poco tempo per il pranzo o la cena, avere un fornello che riscaldi o porti a bollore l’acqua in pochi minuti è essenziale. Con il piano cottura ad induzione l’attesa è ridotta la minimo;

nessun pericolo di fughe di gas: i fornelli si basano sull’energia elettrica, per questo non c’è il pericolo di fughe di gas. Inoltre, non si devono praticare nel muro fori che potrebbero mettere in pericolo l’isolamento termico della stanza;

controllo temperatura: grazie al display digitale controllare la temperatura è semplice ed estremamente preciso per adattarsi ad ogni tipo di cibo;

costi in bolletta: anche se funziona ad energia, rispetto a quello a gas i tempi sono ridotti e quindi i consumi minori.

Velocità nella cottura

Per scegliere il modello di piano cottura più adatto alle vostre esigenze, un criterio è senz’altro la velocità con cui l’impianto scalda le pentole. Valutate quindi le tempistiche e anche il consumo energetico necessari per portare l’acqua a ebollizione, quindi a 90°. Le migliori piastre sono quelle che impiegano al massimo 8 minuti per scaldare circa due litri d’acqua.

Svantaggi

I vantaggi del piano cottura ad induzione sono diversi, ma hanno anche degli svantaggi legati soprattutto ai costi. Vediamo i punti deboli:

costo del piano cottura: rispetto a quello a gas, questo ha un costo più elevato;

aumento della potenza elettrica: molte cucine di questo tipo se usano più fornelli contemporaneamente hanno un elevato consumo di energia, quindi per usarli senza problemi, meglio chiedere l’adeguamento della fornitura di potenza;

pentole speciali: a causa del meccanismo che si basa sul campo elettromagnetico, le pentole normali non sono adatte. Bisogna scegliere quelle ad alto contenuto ferroso, per essere sicuri potete provare con una calamita e se questa si attacca al fondo allora è quella giusta.

La cucina ad induzione con i suoi pregi e difetti, è un modo del tutto nuovo di cucinare, ideale per chi trascorre poco tempo dietro i fornelli e vuole preparare deliziosi piatti in poco velocemente.

Consumi

Per via di consumi elettrici inevitabilmente più alti rispetto a quelli che si avrebbero con un tradizionale piano cottura a gas, il sistema a induzione richiede performance maggiori al nostro impianto elettrico. Per utilizzare al meglio un piano ad induzione senza il problema di accendere contemporaneamente altri elettrodomestici, basta potenziare l'impianto elettrico da 3 a circa 5 kW/h. Questo consente di poter utilizzare, anche, più di due zone cottura assieme.

Costi

Il costo dei piani ad induzione è molto diminuito nel corso di questi anni. I piani di base, quelli con funzioni più limitate, hanno un costo di 250-300 euro circa. Se, invece, iniziamo ad aggiungere altri fuochi e le impostazioni avanzate, tra cui quelle di sicurezza (come l’autolimitazione dell’energia assorbita) si può arrivare a superare i 1000 euro per un piano ad induzione.

Prodotti online per i piani ad induzione

Dove acquistarli a Trieste